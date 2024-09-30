南投市辦烤豬派對延續中秋節歡樂　現場加碼3萬獎金鼓勵市民開講

▲南投市辦烤豬派對和現場市民開講活動。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所日前在中秋節後，舉辦「豬到不烤怎麼行」營火派對，提供免費烤大豬、餐車派對，還有露天烤肉位，開放40組市民報名大口吃肉，延續中秋節的歡樂感，再次團聚在一起。

市公所表示，現場還設有20家夜市攤販，可以吃到道地台灣美食，有親子最愛的愛玉冰、章魚燒小丸子、雞蛋糕、卡通造型棉花湯，並販售冰涼啤酒，同時邀請到「伊斯昂原住民文化藝術團 」，由布農族原民圍繞著營火表演傳統舞蹈，並以布農族語言，介紹族人的特色，透過表演傳承原民的傳統文化。

市長張嘉哲夫婦還特別加碼，現場拿出3萬元現金，臨時推出「市政有獎徵答」項目：只要當場發表意見、提供建議，或是提出市政疑問的市民，無論針對教育、幼兒及長輩福利等議題，就可以馬上獲得獎金元，也讓民眾暢所欲言、講好講滿，市公所也把相關建議做紀錄，並帶回作為日後施政的參考依據，讓市民的聲音能夠獲得重視。

張嘉哲表示，感謝民眾的熱情參與，讓星期五晚上的夜晚，也可讓南投市如不夜城般，留下美好回憶；為讓市民家人有感，未來會持續辦理好吃好玩等有意義的活動，讓市民家人團聚一起，歡度這美好的時刻。