賀錦麗慘敗問題出在哪？　CNN揭2大原因「都和拜登有關」

▲ 民主黨人士透露，賀錦麗不願展現與拜登區隔，是因為不想被當成背叛者。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選結果出爐，民主黨賀錦麗雖在民調上和川普不相上下，投票結果卻不如預期。美媒分析2大原因指出，多數民意認為美國「走錯路」，期望候選人帶來變革，賀錦麗卻不願展現出與拜登的區隔，但也許更大的問題是拜登一開始根本不該參選。

CNN指出，賀錦麗選前登上ABC電視台由女性主持的日間政論節目《觀點》（The View），對於主攻女性選民的賀錦麗陣營來說，本該是個拉票的大好機會，卻反映出她這場選戰的最大挑戰，而結果證明她未能克服，成為象徵敗選的經典時刻。

當《觀點》共同主持人霍斯汀（Sunny Hostin）向賀錦麗問道，「如果有的話，過去4年內有什麼是妳會和拜登採取不同作法的？」這題幾乎可說是做球給她，賀錦麗卻回答，「我什麼也沒想到」，隨後似乎也意識到回答不妥，改口稱會做出調整，在內閣中任命一名共和黨人，節目結束後幕僚才連忙救火。

民主黨人向CNN透露，當時賀錦麗不願展現和拜登的不同之處，包括較高的資本利得稅稅率、兒童稅收減免和更強硬的邊境政策，因為她覺得會讓選民認為她背叛選擇她為副手又讓位給她的拜登。

民主黨競選陣營以現代總統政治史上最快的速度逆轉支持度，迅速鞏固對新候選人的支持，儘管在這種情況下，賀錦麗的回答看似無傷大雅，卻反映出更深層次的問題，也就是有些事她也許能夠調整，例如她身邊的幕僚，卻始終無法擺脫拜登。

內部民調顯示，絕大多數選民認為美國「走錯路」，賀錦麗卻在人民渴望變革的關鍵時刻淡化她與拜登的不同。當她終於提出更明確的答案時，選情已經陷入前所未有的僵局，中間選民希望她在經濟問題上和拜登完全不同，左派選民則期待她撤回拜登對以色列的支持。

但更大的問題可能出在拜登身上，也許他根本就不該參選。若拜登在期中選舉後聽從幕僚建議退選，民主黨就能順利推動初選，候選人也能開始磨合，不論由誰獲得提名，至少不會像賀錦麗一樣，直到選戰最後幾周仍有眾多選民不了解她。而拜登本來可以扮演總召或資深政治家的角色，而非淪為賀錦麗陣營的燙手山芋。