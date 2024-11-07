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法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

▲法務部長鄭銘謙6日南下屏東參加參加犯保屏東分會辦公室喬遷落成暨馨生保護服務據點揭牌啟用儀式 。（圖／屏東地檢署提供）

▲法務部長鄭銘謙6日南下屏東參加參加犯保屏東分會辦公室喬遷落成暨馨生保護服務據點揭牌啟用儀式 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部鄭銘謙部長與臺灣高等檢察署檢察長暨財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝6日特地南下屏東市，參加犯保屏東分會辦公室喬遷落成暨馨生保護服務據點揭牌啟用儀式，隨後前往屏東地檢署、調查局屏東縣調站及臺灣更生保護會屏東輔導所視察，慰勉同仁的辛勞付出。

▲法務部長鄭銘謙6日南下屏東參加參加犯保屏東分會辦公室喬遷落成暨馨生保護服務據點揭牌啟用儀式 。（圖／屏東地檢署提供）

▲法務部長鄭銘謙6日南下屏東參加參加犯保屏東分會辦公室喬遷落成暨馨生保護服務據點揭牌啟用儀式 。（圖／屏東地檢署提供）

高雄高分檢檢察長朱家崎、法務部保護司司長林嚞慧、屏東地檢署檢察長陳盈錦、屏東地方法院院長李昭彥、屏東縣律師公會理事長楊靖儀、屏東縣醫師公會理事長江俊逸、財團法人犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會主任委員梁應鐘、屏東市市長周佳琪、屏東縣政府警察局局長戴台㨗、台灣糖業股份有限公司屏東區處處長吳耀煌、屏東縣榮譽觀護人協進會理事長蔡木財、臺灣更生保護會屏東分會(下稱更保屏東分會)主任委員葉春麗等人也應邀參與。

▲法務部長鄭銘謙6日南下屏東參加參加犯保屏東分會辦公室喬遷落成暨馨生保護服務據點揭牌啟用儀式 。（圖／屏東地檢署提供）

犯保屏東分會喬遷至屏東市台糖街133號2樓，於6日舉行揭牌儀式，因應新法上路，即日起在喬遷新址辦理服務、協助、輔導馨生人之相關業務，該新辦公廳舍規劃有親子暨諮商團輔室、律師室及會議室，未來將提供馨生人更友善、溫馨且溫暖的諮商空間及會談環境，專任志工及人員亦能提升服務效能，為馨生人建構安心避風港。

鄭銘謙部長、張斗輝檢察長、朱家崎檢察長及司長林嚞慧等人於揭牌儀式活動後，下午到屏東地檢署，聽取陳盈錦檢察長簡報，再由主任檢察官陪同至各檢察官及行政科室辦公室巡視，親切問候每位辛勤工作的同仁，除瞭解業務概況並關心同仁平日工作及生活情形，亦慰勉同仁的辛勞付出。

訪視屏檢大樓時，鄭部長回憶屏東地檢署是他分發擔任檢察官的首站，當時地檢署辦公廳舍甫落成完畢，檢察官及行政人員數量不多，多年過後辦公廳舍環境已有老舊、擁擠之情形，允諾將會盡速協助本署改善辦公環境，並期許同仁們能繼續發揮專業所長，為檢察業務貢獻心力。

隨後到屏東縣調查站，由主任張傑程報告近來偵辦社會矚目重大案件及選舉查察績效；並到臺灣更生保護會屏東輔導所巡視，由更保屏東分會主任委員葉春麗簡報說明戒癮安置處所運作模式，與兩位成功毒品戒癮者就戒癮歷程做心得分享，再到今年新成立的便當製作技訓班發表成果。

鄭部長也嘉勉輔導所以愛與紀律的管理、教育及輔導方式，提供戒癮者無毒環境的安置，讓戒癮者煩躁的心靈得到沉澱，並與戒癮者親自對談，傾聽戒癮者的心情，讚許戒癮者學得一技之長，成功回歸社會。

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