持續深耕！民進黨桃園市南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立

▲民進黨桃園市南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立。（圖／民進黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市黨部5日舉辦「南區辦公室喬遷暨立委林月琴服務處成立茶會」。主委黃傅淑香表示，自接任主委後，從6月「反濫權 護民主」說明會，到近期公益捐血活動，接下來9月21日黨慶音樂會及10月組訓等活動，民進黨一直都在桃園，也持續深耕地方。

黃傅淑香說，只要我們做不好的部分，都會虛心檢討、快速修正。市黨部和4位女力立委、每一位市議員並肩作戰、做好服務，讓市民更認同民進黨，爭取更多人支持，民進黨一定可以永續發展。

立委林月琴表示，當初接下認養桃園時就發願，希望讓民進黨持續深耕桃園，感謝在地團體、協會、宮廟及在地議員都非常支持，會勘或需要服務都會找我們，讓市民可以看到中央、地方同心協力合作。地方事務可以找主委和黨部協助，中央事務放心交給我們，民進黨一定會讓桃園持續進步。

目前認養桃園的民進黨不分區立委，包括：郭昱晴（桃園、八德、大溪）、張雅琳（龜山、蘆竹、大園）、范雲（楊梅、觀音、新屋）。出席喬遷典禮的民進黨副秘書長何博文表示，黨主席賴清德將總統選舉補助款分為三部分使用，一部分回歸黨部，另一部分是栽培年輕黨員的獎助學金，最後一部分則是照顧創黨、建黨資深黨員，提供生活困頓的急難救助。

何博文特別說明，台灣民主是一代傳一代，民進黨和其他政黨不同，重視栽培年輕人，包括青年部、客家部、性平部都舉辦青年培力座談，各縣市黨部也陸續規劃青年營，本黨加強培養青年更多元的能力，期盼未來和民進黨一起守護台灣。

何博文說，中央政府明(2025)年歲入將逾3兆億元，大幅增加社會福利、地方建設等預算，像擴大租屋補貼300億元，照顧七成租屋族。勞動部昨(4)日召開最低工資審議會，通過明年最低工資月薪調整為新台幣2萬8,590元、時薪190元，連續九年調漲照顧勞工朋友。此外，中央對於產業發展，也會盡力協助企業人才、土地等需求。