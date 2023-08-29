飛龍瀑布救難辛勞　屏檢察長率隊到三地門+霧臺分駐所致謝

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦率同犯保屏東分會主委梁應鐘到三地門等分駐所致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧臺鄉飛龍瀑布於今年5月間發生因溪水暴漲造成5人死亡案件，經屏東地檢署調查，日前偵結。案發當時，失蹤者生死未卜，警、消人員不分晝夜戮力搜尋失蹤者下落，轄區里港警分局霧臺分駐所更肩負起檢察機關案件蒐證及調查重責，同時安撫受難家屬情緒。昨（28)日下午，由檢察署長陳盈錦、犯保屏東分會主委梁應鐘及縣警局長蔡文峰陪同親至霧臺分駐所表達謝意。

陳盈錦檢察長表示，感謝警察人員於飛龍瀑布案件中對於案件偵查、聯繫、救難均不遺餘力，更感謝他們陪伴著受難者家屬，使他們的傷害降至最低，讓他們在徬徨無助中能得到溫暖，該案已偵查終結，讓生還者安心，往生者安息。由於蘇拉颱風持續逼近，南臺灣及山區恐受影響，陳盈錦檢察長溫馨提醒三地門及霧臺分駐所員警，執勤務必注意自身安全。

另第16屆總統、副總統及第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日辦理，會全力支持員警查察賄選，檢警共同打擊不法，並指示加強原民部落反詐宣導及阻詐工作，共創優質生活環境。

蔡文峰局長感謝陳盈錦檢察長、梁應鐘院長親自前往霧臺山區向員警慰問，讓同仁們備感窩心，有效提升工作士氣。警方將持續落實各項治安、交通、為民服務工作，為避免原鄉族人誤入詐騙集團陷阱，將本著「預防為先、偵防並重」理念，並延伸警政署「新世代打詐策略行動」：識詐、堵詐、阻詐、懲詐理念，深入原鄉加強防詐宣導，讓民眾更了解多元的套路手法。