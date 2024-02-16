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藝群西門診所喬遷開幕　台南新光三越商圈以新面貌服務患者

▲藝群西門診所的新妝開幕，幫台南西門路商圈增添許多美麗的色彩，與民眾一起歡慶台南建城400年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群西門診所的新妝開幕，幫台南西門路商圈增添許多美麗的色彩，與民眾一起歡慶台南建城400年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南起家的藝群醫學美容集團的分院分布在全國6都直轄市，其中位於台南市西門路的藝群西門診所，因為患者持續增多內部空間不足，因此喬遷到附近京城銀行總部對面的西門路三角窗，位於新光三越台南新天地百貨公司商圈，亮麗裝潢，以新面貌服務患者。

▲藝群西門診所的新妝開幕，幫台南西門路商圈增添許多美麗的色彩，與民眾一起歡慶台南建城400年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師指出，配合今年台南建城400年慶祝活動，藝群醫美集團跟很多台南老店一起換上新妝，呈現亮麗的營業環境，迎接前來台南的遊客。

▲藝群西門診所的新妝開幕，幫台南西門路商圈增添許多美麗的色彩，與民眾一起歡慶台南建城400年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南自1624年熱蘭遮城建城，歷時400年城市發展，為了慶祝台南建城400年，台南市推出一整年的慶祝活動，包括2024台灣燈會、台灣設計展、文化創意博覽會、台灣國際蘭展、台南國際音樂節、台南藝術節等，歡迎全世界的遊客來台南享受古蹟、美食小吃、文化之旅。

台南市西門路是台南歷史上最為悠久的商業區之一，屬於熱鬧的城區，商圈旅店林立，悠久的府城歷史也造就了最多元的小吃與寺廟，中西區內古蹟數量也是全台南最多。

台南西門路的藝群西門診所已經營運10多年，長期守護台南市中西區與南區民眾的健康，喬遷的原因與其他受歡迎的台南小吃名店一樣，因為中西區古老建築的營業空間過小而面臨著限制。

▲藝群西門診所的新妝開幕，幫台南西門路商圈增添許多美麗的色彩，與民眾一起歡慶台南建城400年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

然而，這些名店並不就此停滯不前，而是選擇搬遷到更大的建築物，持續擴大經營，促進企業成長。藝群醫學美容集團不忘初心，深耕台南在地，10幾年來就像大家的好鄰居，提供溫暖關懷的醫療服務。現今為了提供民眾更舒適寬敞的醫療空間，正式喬遷至距離新光三越新天地百貨公司200公尺的西門路三角窗。持續提供醫療服務與醫學美容治療，服務再升級，為民眾提供完整的皮膚照護服務。

▲藝群西門診所的新妝開幕，幫台南西門路商圈增添許多美麗的色彩，與民眾一起歡慶台南建城400年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團旗下有15家藝群醫美診所與一家Dr.藝群保養品公司，診所分布在台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等6都直轄市，提供全方位的醫學美容服務。藝群醫美集團自台南起家，集團董事長王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，更是長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA企管碩士班老師、成功大學醫學系美容醫學老師。王正坤醫師深諳在地深耕的道理，藝群醫美集團除了不斷向外縣市拓展分店，更懂得持續深耕既有顧客，瞭解顧客需求，培養優質醫護團隊，以「榮譽、智慧、熱誠」為企業文化，不斷為民眾提供優質的醫療服務。

▲藝群西門診所的新妝開幕，幫台南西門路商圈增添許多美麗的色彩，與民眾一起歡慶台南建城400年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團的醫療團隊以最高標準的專業態度對待每一位顧客，王正坤醫師所帶領的醫療團隊注重醫學美容副作用的預防，全力預防雷射、肉毒桿菌素與玻尿酸等副作用，而預防各種醫美副作用的核心能力就是醫學知識與醫學技術，王正坤醫師於1997年出版國內第一本醫學美容雷射中文衛教書籍「駐顏防老有妙方」，成了許多醫美醫師的參考書籍，其所經營的藝群醫美集團每週持續進行醫師讀書會議來培訓醫師，以醫學教育為基礎，確保顧客獲得安全有效的醫療照護，深知顧客的信賴來自於誠信和專業，透過真誠的溝通對話，致力於為每一位顧客提供最合適的治療方案，並確保他們在整個醫療過程中感受到溫暖和安心。

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