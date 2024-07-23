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犯保協會台南分會喬遷揭牌　法務部長親自南下主持

▲法務部鄭銘謙部長、財團法人犯罪被害人保護協會張斗輝董事長、法務部保護司督導參事林嚞慧等參加犯保台南分會喬遷揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲法務部鄭銘謙部長、財團法人犯罪被害人保護協會張斗輝董事長、法務部保護司督導參事林嚞慧等參加犯保台南分會喬遷揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

法務部鄭銘謙部長與台灣高等檢察署檢察長張斗輝等人，共同參加財團法人犯罪被害人保護協會台灣台南分會喬遷揭牌活動，並關懷慰勉更生人，另親赴台南地檢署關心檢察官辦案辛勞。

法務部鄭銘謙部長與法務部保護司督導參事林嚞慧、台灣高等檢察署檢察長暨財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲、財團法人犯罪被害人保護協會台南分主任委員會陳素雲等人，22日上午至台南市安平區永華路二段 248號17樓之1，共同參與「財團法人犯罪被害人保護協會台灣台 南分會」(下稱犯保台南分會)喬遷揭牌儀式。

犯保台南分會於喬遷揭牌後，將在新址繼續辦理馨生人保護業務；鄭銘謙部長於揭牌儀式後表示，希望犯保台南分會繼續結合台南市勞工局、衛生局、社會局、警察局等公部門力量，攜手打造即時服務犯罪被害人、案件不漏接的保護網絡，貫徹馨生保護的理念，另財團法人犯罪被害人保護協會張斗輝董事長亦表示，犯罪被害人權益保障法新法實施元年之際，犯保台南分會除持續規劃重傷犯罪被害人家庭保護服務業務、建立大台南地區政府與民間保護服務資源網絡聯繫平台、設置保護服務據點等業務，也將保留犯保台南分會在台南地檢署之辦公室，讓案件發生的第一時間，可即時提供協助，期許能透過實際行動，凝聚被害人及其家屬的共識，讓彼此成為互相支持的照護團體，為生命中 點亮一盞愛與希望的光芒。

▲法務部鄭銘謙部長、財團法人犯罪被害人保護協會張斗輝董事長、法務部保護司督導參事林嚞慧等參加犯保台南分會喬遷揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

揭牌儀式活動後，鄭銘謙部長、台灣高等檢察署張檢察長、台灣高等檢察署台南檢察分署黃檢察長、法務部參事林嚞慧等一行人，22日下午至台南地檢署進行業務視察，在南檢鍾和憲檢察長的陪同下，視察檢察官辦公室及各行政科室，瞭解南檢目前業務狀況。

鄭銘謙部長於2018年7月至2019年1月間曾擔任台南地檢署檢察長，此次視察，有如回娘家，南檢人員均給予熱烈歡迎，鄭部長親切的與舊部屬話家常，感謝同仁平日的付出，隨後鄭部長等人更至檢察官辦公室，近距離的與檢察官們進行交流，瞭解檢察官們平日工作狀況，慰勉檢察官們的辛勞；鄭部長期勉南檢同仁能落實政府推動「嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪」，持續辦好每個案件，彰顯司法正義。 鄭銘謙部長與林嚞慧、台灣高等檢察署檢察長暨財團法人台灣更生保護會張斗輝董事長、台灣高等檢察署台南檢察分署黃檢察長等人結束南檢視察行程後，隨即至設於台南市永康區之更生保護據點 「永新幸福農場中途之家」，在財團法人台灣更生保護會台南分會宋俊明主任委員的陪同下，關懷慰勉「永新幸福農場中途之家」的 毒品案件更生人，鄭銘謙部長對更生人透過司法保護網路，努力復歸社會及實現自我，表示肯定，也期望南檢與財團法人台灣更生保護會台南分會持續關懷更生人，建立一個溫暖而富有柔性的司法。

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