　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「勞資雙贏 利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

▲台南市正道工業股份有限公司工會與正道工業股份有限公司經過多次的協商，雙方7日成功達成團體協約的續約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市正道工業股份有限公司工會與正道工業股份有限公司經過多次的協商，雙方7日成功達成團體協約的續約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市正道工業股份有限公司工會與正道工業股份有限公司經過多次的協商，雙方7日成功達成團體協約的續約，為未來合作打下堅實基礎，續約簽約儀式由勞工局王鑫基局長、大台南總工會林子紘常務理事及台南市產業總工會林再亨理事長與黃育德秘書長共同見證。

正道公司羅仕溢總經理表示，感謝工會對公司的支持，自大成鋼鐵集團入主正道公司後，除了原先活塞及系統鑄件外，也增加系統櫃的板材部分，讓營運增添動能，相關福利措施也越來越好，並提供免費豐盛的素食午餐供員工用餐，這次團體協約協商的結果，不僅有助於保障員工的權益，也有助於促進公司的健全發展，希望工會再與公司共同為未來努力。

▲台南市正道工業股份有限公司工會與正道工業股份有限公司經過多次的協商，雙方7日成功達成團體協約的續約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

正道工會宋照濱理事長表示，今年多次放颱風假也採有薪方式發放，這次團體協約的協商經過勞資雙方，最終也達成共識，感謝公司對工會之照顧，工會也將繼續支持公司之政策，勞、資雙方共同為公司營運之績效努力，再創佳績。本次勞資協商，工會為會員爭取到：1、公司免費提供員工中餐。2、依個人年資發給2000元至12500元之全年精勤獎金及500元至2500元之特殊功績獎金。3、公司年度如有獲利時，應提撥0.1%至3%為員工酬勞。4、公司當年度結算淨利大於500萬時，應依補助福利金之計算公式，補福利金差額；結算無淨利時，則補助福利金至320萬元。

▲台南市正道工業股份有限公司工會與正道工業股份有限公司經過多次的協商，雙方7日成功達成團體協約的續約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長感謝勞資雙方為我們臺南市這個希望家園的努力，王鑫基局長表示，工會扮演潤滑劑與勞資雙方溝通的橋樑。感謝正道工會與正道公司平時勞資雙方即能作好溝通及協調，勞、資雙方在和諧的基礎下，也才能完成續簽團體協約的任務，期待勞、資雙方未來能更緊密地合作及共創雙贏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／銀杏升為強颱！最新路徑曝
印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」
快訊／台中住宅大樓8F墜落　男子當場喪命
阿吉仔返台首露面...胡瓜不忍說話了
「鼠餅」加量不加價！豆漿店噁心畫面曝
川普被判34重罪、2度遭彈劾「照樣贏賀錦麗」！關鍵3原因曝
淡大公車站男女交疊　警方說話了
林靖恩超商偷飲料遭罰　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸
「笑死！已經倒閉」夜市變「港都浪潮」　開幕時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏 利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

全國首創辨別真假訊息的教戰手冊「你搞懂了媒」　中嘉集團系統台精心製播

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法　稅收不足拿罰單來補

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案　暖警協助找回車

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏 利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

全國首創辨別真假訊息的教戰手冊「你搞懂了媒」　中嘉集團系統台精心製播

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法　稅收不足拿罰單來補

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案　暖警協助找回車

沒耐心了　調查：逾半網友偏好內容「要能1分鐘讀完」

賀錦麗慘敗問題出在哪？　CNN揭2大原因「都和拜登有關」

川普等4年重返白宮　關稅復仇讓中國很害怕！一文掌握未來政策走向

一圖秒懂根莖食材發芽能不能吃　專家曝：馬鈴薯、花生恐生毒性

高雄惡火一家5口1人倖存…起火原因曝光！疑「電動機車爆炸」奪命

彰化9歲妹撐251天離世！嬤淚崩「姊妹牽手入夢」：痛哭磕頭跪別

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

新北首創違規免罰單送到家！增39處科技執法　這路口最易中招

新番誰最婆？「膽大黨、Re0、青春之箱」　亂馬同時登男女榜單前10

拍片現場兩小無猜！張軒睿、韓寧「私下撒糖」畫面流出

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

地方熱門新聞

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園南洋美食節創異市集11/9-10登場

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

快訊／台南仁德區中山路民宅火警濃煙竄出

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

「南州迎王」11/13~18舉行　東港警勘察遶境交通

台南佳里警 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案

黃偉哲為蚵農請命希望中央加速通過復養補助

新北1家3口找露營地迷航　內埔暖警伸援手

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法稅收不足拿罰單來補

更多熱門

相關新聞

羊肉有蛆大和解！名店老闆：不追究是否王家產品

羊肉有蛆大和解！名店老闆：不追究是否王家產品

台南米其林名店王家燻羊肉遭台中一名羅先生投訴有蛆，事情引起店家、客人雙方互抗。今日羅先生證實，與王姓老闆已經解開誤會，希望大家繼續支持店家。王家燻羊肉老闆王錦泰也說，算是化解了，講得很開心，也不會再追究是否為自己的產品一事。

台南驚爆男保母性侵3歲女童　法辦撤照永不得執業

台南驚爆男保母性侵3歲女童　法辦撤照永不得執業

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

台南南區新都路雜貨店利剪殺人試膽男子判8年6月

台南南區新都路雜貨店利剪殺人試膽男子判8年6月

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

關鍵字：

勞資雙贏利潤台南勞工局團體協約

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面