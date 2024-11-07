「勞資雙贏 利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

▲台南市正道工業股份有限公司工會與正道工業股份有限公司經過多次的協商，雙方7日成功達成團體協約的續約。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市正道工業股份有限公司工會與正道工業股份有限公司經過多次的協商，雙方7日成功達成團體協約的續約，為未來合作打下堅實基礎，續約簽約儀式由勞工局王鑫基局長、大台南總工會林子紘常務理事及台南市產業總工會林再亨理事長與黃育德秘書長共同見證。

正道公司羅仕溢總經理表示，感謝工會對公司的支持，自大成鋼鐵集團入主正道公司後，除了原先活塞及系統鑄件外，也增加系統櫃的板材部分，讓營運增添動能，相關福利措施也越來越好，並提供免費豐盛的素食午餐供員工用餐，這次團體協約協商的結果，不僅有助於保障員工的權益，也有助於促進公司的健全發展，希望工會再與公司共同為未來努力。

正道工會宋照濱理事長表示，今年多次放颱風假也採有薪方式發放，這次團體協約的協商經過勞資雙方，最終也達成共識，感謝公司對工會之照顧，工會也將繼續支持公司之政策，勞、資雙方共同為公司營運之績效努力，再創佳績。本次勞資協商，工會為會員爭取到：1、公司免費提供員工中餐。2、依個人年資發給2000元至12500元之全年精勤獎金及500元至2500元之特殊功績獎金。3、公司年度如有獲利時，應提撥0.1%至3%為員工酬勞。4、公司當年度結算淨利大於500萬時，應依補助福利金之計算公式，補福利金差額；結算無淨利時，則補助福利金至320萬元。

勞工局長王鑫基代表黃偉哲市長感謝勞資雙方為我們臺南市這個希望家園的努力，王鑫基局長表示，工會扮演潤滑劑與勞資雙方溝通的橋樑。感謝正道工會與正道公司平時勞資雙方即能作好溝通及協調，勞、資雙方在和諧的基礎下，也才能完成續簽團體協約的任務，期待勞、資雙方未來能更緊密地合作及共創雙贏。