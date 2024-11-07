　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善　榮獲第七屆「政府服務獎」肯定

▲台南市勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景及「弱勢優先」的理念，勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，免費為弱勢房屋修繕及義剪服務，主要目的是讓弱勢族群享有居住及生活基本人權，創新措施及亮眼的服務成果，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。

「政府服務獎」係政府機關推動為民服務工作最高榮譽，國發會第七屆「政府服務獎」，全國共142個機關參獎，有26個機關得獎，整體獲獎率僅18%，勞工局「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，以政府「零」預算，弱勢「零」負擔，建立創新服部機制，並推廣全國，並以擔任「桶箍」，整合21個修繕、義剪團隊資源，公私協力協助弱勢生活所需之亮點作為，在激烈競賽中妥穎而出，實屬不易。

▲台南市勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有一個安全遮風避雨的「家」是基本人權，更是市府的責任，市長黃偉哲就任市長時提出五大市政施政主軸，其中的「希望家園」就是希望將台南市擘畫成為一座老有所終、少有所養的城市，讓市民擁有一座溫暖有情有疼心的家園。

免費為弱勢房屋修繕源於102年底勞工局發送職災慰問金時，發現職災戶住處惡劣不堪，而保障職災勞工權益，推展多元志工服務，結合專業志工貢獻社會，為臺南市政府勞工局重點工作。

台南市勞工局建構公益平台，結合轄下修繕、美髮專業工會志工及民間經費資源，免費為職災及弱勢族群提供房屋修繕、義剪服務，黃偉哲市長上任時，非常支持與肯定職災弱勢房屋修繕這個好政策，自己也親訪了弱勢修繕案，每年持續滾動檢討，目前提升為3.0版的服務，更將服務團隊定名為「做工行善團」，並協助外縣市弱勢修屋，弱勢義剪優化服務從「定點義剪」提升為「到宅義剪」，再精緻為「造型義剪」，滾動檢討持續升級目的只為了照顧更多弱勢族群，讓修繕案家過得更好。

▲台南市勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了讓弱勢勞工「過得更好」，黃市長進一步要求勞工局房屋修繕「做得更好」，修繕對象除了職災勞工，持續擴大納入邊緣戶、原住民等；同時也持續擴大服務內容，除了持續協助就業、就學、就醫及三節粽子、月餅、年菜等物資發放，並針對弱勢修繕戶的需求進行全面盤點，提供客製化的個別需求服務，如未保存老房子文化修復傳統屋瓦及古灶，為火災修繕戶安裝火災偵測器、為不便者加裝扶手及打除門檻。此外，去年台南市再次爆發登革熱疫情，更進一步協助修繕戶修理紗窗紗門，可說是「以客為親」，提供如親人般的服務。

專案服務過程遭遇案家的困難都是透過「跨界合作」的創新思維而突破，如市府內部的跨局處合作就相當成功解決弱勢修繕戶生活條件差的種種問題，透過民政局區公所通報案源、社會局協助案源評估、衛生局連結職災醫療平台、教育局協助就學、勞工局職訓就服中心協助就業、環保局協助垃圾清運、二手家具儲放空間，跨局處合作無間。

▲台南市勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在整個修繕的過程除了案家的問題，也發現要快速滿足案家的需求，政府的人力及經費著實有限，且公家的經費審查及核銷程序冗長，無法快速滿足案家的需求，黃偉哲市長提出了「大水庫理論」，專案推動無動用政府任何經費，藉由民間經費、物資及專業人力等豐富資源，源源不絕挹入這個水庫中，透過跨公私部門合作突破上述種種困難，讓做工行善永續幫助弱勢，且可省去冗長的經費動支及核銷程序快速幫助弱勢圓夢。

市長黃偉哲表示，除了弱勢修屋及義剪外，在親訪過程發現弱勢戶家具匱乏且不堪使用，成立二手家具倉庫，連結各界捐贈家具。全國首創由木工、油漆工會志工免費修贈，節省購買費用，又能達成環境永續，讓「垃圾變黃金，黃金變愛心」專業志工也得以發揮所長，111年榮獲「高齡友善城市活躍獎」。此外，二手家具回收、修復、整理，資源再利用，達成環境永續，2024年9月榮獲亞太暨台灣「永續行動獎」的肯定。

▲台南市勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案創造多贏效益，並弱勢房屋修繕迄今完成272戶，義剪服務2萬多人次，顯著改善弱勢族群居住環境及生活不便，人力及經費皆來自民間資源，無動用政府預算，更撙節政府經費成本6千8百多萬，弱勢安居「0」負擔，獲得案主滿心感謝與肯定。不僅政府及弱勢族群受益，投入志工1萬8千多人次，透過表揚、出專書等激勵機制，樹立專業志工公益典範形象，增進志工人生價值，同時提供企業照顧弱勢的機會，具體實踐CSR及ESG，創造多贏效益。

▲台南市勞工局推動「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」服務專案，榮獲國發會第七屆「政府服務獎」肯定，12月11日將北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

弱勢修繕服務遍及台南市37區，並協助6縣市修繕完成19戶，媒體主動報導服務成效，引起各界共鳴，不僅專案經費持續成長，也促進高雄市、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、新竹市6縣市成立修繕團隊，帶動弱勢修繕服務風潮，期許以臺南為起點，倡議全國各縣市重視此議題，讓弱勢族群擁有居住及生活的基本人權，實踐居住正義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「最懂海的男人」突閃辭董座！
綠鬣蜥「死好幾次」重複詐補助款！紅豆田被剃光頭慘況曝
快訊／一家4死2人燒到碳化　家屬悲痛認屍
快訊／高雄1歲大男嬰　頭部重創死亡
超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙：超香
九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬
總預算僵局落幕！禁伐補償追加預算發6萬、健保點值明年6月達標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汲取城市規劃共融經驗　張麗善率隊拜會巴塞隆納大都會管理局

台南做工行善　榮獲第七屆「政府服務獎」肯定

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

全國首創辨別真假訊息的教戰手冊「你搞懂了媒」　中嘉集團系統台精心製播

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法　稅收不足拿罰單來補

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

汲取城市規劃共融經驗　張麗善率隊拜會巴塞隆納大都會管理局

台南做工行善　榮獲第七屆「政府服務獎」肯定

哈赫拿爾森林秘境被網友嘲諷為惡犬公園　黃偉哲允諾速改善

雲林友好城市再+1　韓國大邱廣域市達城郡郡守率團簽署MOU

法務部長鄭銘謙參加犯保屏東分會揭牌　憶擔任檢察官首站在屏檢

金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

「勞資雙贏利潤分享」　台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

對環境犯罪零容忍　跨縣市合作攔查非法棄置

全國首創辨別真假訊息的教戰手冊「你搞懂了媒」　中嘉集團系統台精心製播

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法　稅收不足拿罰單來補

今年「大到不能倒」銀行名單出爐！ 中信銀等6家連莊

快訊／「最懂海的男人」顏益財突閃辭　台驊董座張立秋接任

雙11開搶！「日本、越南機票買1送1」8888元　機加酒11111元起

威能帝意外沒打12強　本季投球局數是關鍵

總預算明付委！三黨代表簽字獨缺麥玉珍　不簽名理由曝光

簡舒培PO裁定書！民眾黨：違反偵查不公開　把聲請扣押理由當裁定收賄

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

信義區養生膳食店遭爆「洗衣袋煮中藥滷包」　衛生局稽查揪3缺失

千萬勞工注意！勞工職業災害保險費率調整　明年適用

陸委會：川普若對陸加60%關稅　台商恐進一步移出

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園南洋美食節創異市集11/9-10登場

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

快訊／台南仁德區中山路民宅火警濃煙竄出

金城鎮區段徵收工程「揚塵飛揚」　住戶氣炸：掃不完

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

「南州迎王」11/13~18舉行　東港警勘察遶境交通

台南佳里警 2日內連阻3起詐騙驚險守住672萬

南消四大隊與中信科技大學聯合組訓演練

記錯機車停放位置！40歲男「以為遭竊」急報案

盧崑福批地政局未訂自辦重劃區收費辦法稅收不足拿罰單來補

台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

更多熱門

相關新聞

AKIRA、林志玲「結婚5週年」重回台南放閃　夫妻情趣公開：她不只甜而已

AKIRA、林志玲「結婚5週年」重回台南放閃　夫妻情趣公開：她不只甜而已

「國民姐夫」AKIRA（黑澤良平）7日為了甜點品牌南下台南，該地是他與老婆林志玲舉辦世紀婚禮的城市，夫妻倆即將迎來結婚5週年，他放閃表示「每年都非常注重這個節日，5週年會充滿感謝之意對她表達」，大讚妻子比餅乾還甜，「以一個味道來比喻她的話，不只甜，還有深度、有品味」，此話一出，全場記者被閃瞎。

台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

台南勞工局長見證正道公司簽訂團體協約

羊肉有蛆大和解！名店老闆：不追究是否王家產品

羊肉有蛆大和解！名店老闆：不追究是否王家產品

台南驚爆男保母性侵3歲女童　法辦撤照永不得執業

台南驚爆男保母性侵3歲女童　法辦撤照永不得執業

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

關鍵字：

台南做工行善政府服務獎

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面