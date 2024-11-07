詐騙小心！客買名牌香水喊「轉帳失敗」　賣家點連結錢沒了

▲金門有民眾在超商賣場販售香奈兒香水，卻反遭偽裝買家的詐騙集團詐騙。（示意圖／取自圖庫Unsplash）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

近年來詐騙猖獗，詐騙集團不僅利用超商貨到付款機制，發送取貨訊息誘民眾付錢取貨，回家打開包裹才發現受騙外，還利用「賣貨便」、「好賣+」偽裝成買家，再假裝下單失敗，提供賣家假的官方連結，騙取賣家轉帳金錢到詐騙帳戶。根據金門縣警察局統計資料，今年1至10月假冒買家騙賣家的類似案例已發生40件，為金門高發詐欺之受害類型之一。

縣警局分享詐騙案例，有民眾「美英」(化名)在臉書社團刊登香奈兒香水要販售，沒幾天就接獲一位名叫陳怡君(化名)的買家傳FB (臉書)Messenger訊息，說對「美英」販售香奈兒香水有興趣。

交談過程中，以保障雙方交易權益為理由，她希望「美英」將香奈兒香水在「賣貨便」創建賣場讓她下標，「美英」在不熟悉【賣貨便】的交易流程下依指示創建賣場，並將賣場網址提供給陳怡君下單結帳，沒多久買家張貼已經偽造好的「無法下單」訊息，向「美英」表示下單失敗，然後傳送【賣貨便】客服的連結給「美英」聯繫。

「美英」因此踏入陷阱，與詐騙集團偽冒的假客服聯繫，假客服要求開通網銀驗證金融帳號為由，「美英」便又依照假客服指示操作並輸入驗證碼，沒多久「美英」就接獲網銀帳戶訊息通知轉帳多筆金額至別人帳戶，「美英」詢問假客服怎麼回事，對方未回應立即直接離開聊天室，「美英」此時才驚覺被騙趕緊報案處理，才知道遇到假買家騙賣家的詐騙，但轉出去的款項已追不回來。

縣警局呼籲，以上案例只是詐騙手法之一，詐騙集團會假冒買家身分，以「無法下單」、「轉帳失敗」、未簽署「金流服務或協議」等名義，傳送假的賣場客服網址連結，要求賣家與假客服聯繫，要求驗證金融帳號誘騙民眾提供個資或身分證相片，再輸入個人認證碼或接受邀請碼完成賣家帳號驗證，其實都是在詐騙你的金融帳戶開通網路銀行轉帳。

縣警局指出，若發現買家以任何理由要求至其他賣場上架，然後傳送不明連結、要求輸入密碼。民眾應該自行查詢官方網站的客服查證或撥打165反詐騙諮詢專線，切勿輕易點選對方提供的任何連結，並在連結網址中輸入任何資料，以免個資或金融帳戶外洩遭利用受騙，別成為詐騙集團眼中的肥羊。

▲不僅網拍買家會遭詐騙，賣家被詐騙的案例也越來越多。（圖／記者林名揚翻攝）