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高雄富二代找律師組詐團！虛擬貨幣誘騙投資　洗錢單月金額破億

▲▼ 高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團　富二代結合法律、代書世家二代共組詐團　單月洗錢金額破億 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團，富二代結合法律、代書世家二代共組詐團，單月洗錢金額破億。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊偵辦虛擬貨幣假投資面交車手案，於2023年8月間溯源破獲上游為23歲柯姓男子管理的面交車手集團，拘捕犯嫌15人，經深入追查該車手集團係對接境外假投資詐欺機房，透過於社群網站投放低風險高獲利之不實廣告，誘騙民眾加入LINE依循操作專員指示投資，藉此詐騙民眾金錢，並透過虛擬貨幣USDT進行洗錢之不法犯行，遂報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

專案小組人員深入追查，查該集團分工實為詳細，境外詐騙機房利用社群軟體Facebook、Instagram刊登假投資廣告，誘騙民眾加入投資LINE群組，例如「聚富薪時代」、「智能理財家」等假投資詐騙群組，由專員傳送民眾集團所偽造的虛擬貨幣交易所網頁，由集團客服分飾多角，引導被害人與詐團偽造之幣商購買虛擬貨幣，並派遣車手與被害人面交，依據集團帳冊紀載2023年7月2日至8月3日之部分遭詐金額，即達6041萬，洗錢金額高達1億3630萬元。

▲▼ 高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團　富二代結合法律、代書世家二代共組詐團　單月洗錢金額破億 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

該集團由張姓(36歲)、洪姓(32歲)、陳姓(30歲)、馬姓(31歲)及陳姓男子(30歲)共同出資成立，為控制車隊旗下面交車手或合作人員，以及管控盈虧與訴訟風險，車隊成員以暴力、脅迫手段，與熟知脫罪方法的陳姓律師(30歲)、長期從事暴力討債之溫姓假代書(45歲)合作，於車手遭警逮捕時即與陳姓律師聯繫，由陳姓律師透過陪偵過程取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容，以確保集團高層隱身幕後，並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣之贓款。

另集團若有車手欲黑吃黑或行為引發集團高層不滿，則透過毆打、脅迫之手段要求被害人簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押之犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。

▲▼ 高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團　富二代結合法律、代書世家二代共組詐團　單月洗錢金額破億 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組於今年7至8月間在台中市西屯區福林路上查獲該集團洗錢水房負責人穆姓男子(34歲)，並陸續查獲該集團於台灣地區金主兼控盤首腦張嫌及洪姓、陳姓、馬姓、陳姓等金主，並於備齊相關事證後拘提，對陳姓律師、溫姓假代書等人執行搜索。

該集團張姓金主等人透過詐欺手法獲利驚人，購置豪宅、超跑等名貴物品，出入酒店、施用新興毒品，揮霍詐騙得來之金錢，濫用父執輩律師、代書之專業身分，藐視司法、消耗檢警查緝效能，惡性重大至極，全案經查扣相關犯嫌不法所得達9千餘萬元，移送高雄地方檢察署偵辦，並經檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案提起公訴。

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