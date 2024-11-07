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金城鎮區段徵收工程惹民怨　「揚塵飛揚」住戶氣炸：掃不完

▲▼金城第三期區段徵收工程，出現揚塵汙染擾鄰問題 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金城第三期區段徵收工程，出現揚塵汙染擾鄰問題。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

「金城鎮第三期區段徵收工程」施工期間造成周邊空氣品質惡化，引起民眾不滿，控訴工程車離開工地後未經適當清潔，導致砂石污染道路，造成附近車輛與住家頻繁受到塵土侵擾，住戶打掃清潔的頻率比以前高出許多，影響鄰近居民的生活品質。

蔡其雍議員及金門縣環保局多次接獲民眾陳情，為迅速解決問題，蔡其雍今（7日）上午召集了「城三徵收工程」相關責任單位，包括金門縣政府工務處、環保局、地政局、金城鎮公所，並邀請施工廠商與監工廠商，共同商討具體的改善對策，以有效抑制施工區域的揚塵，減少對居民生活的影響。

▲▼金城第三期區段徵收工程，出現揚塵汙染擾鄰問題 。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡其雍指出，對於已經進行開挖且回填的施工區域，已要求廠商加強防塵措施，並於早晚時段灑水以抑制揚塵。此外，針對暫時堆放的土堆，要求施工單位同樣覆蓋防塵網、增加灑水頻率、或噴灑合格的化學穩定劑，以確保砂石不會因風力擴散至周邊，同時請監工單位及縣府工務處落實督導工作。

蔡其雍強調，針對工地車輛離場後未妥善清潔的問題，已要求施工廠商儘速啟用工地出口的洗車池設施。對於已經污染的周邊道路，要求廠商承擔清潔責任，並請環保局落實執法，依法要求施工廠商限期改善。必要時，請環保局會同金城鎮公所清潔隊協助清洗，確保居民的行車安全。

▲▼金城第三期區段徵收工程，出現揚塵汙染擾鄰問題 。（圖／記者林名揚翻攝）

蔡其雍表示，「金城鎮第三期區段徵收工程」開發面積達20.13公頃，將是金城鎮重點的發展區域，包括「社六公地區域」及「第二區臨時停場」範圍，屆時約可提供520位汽車停車格、70位機車停車格，解決鄉親市區停車的問題。他也呼籲縣府改善生活環境更便利的同時，這些施工過程應嚴格遵守環保標準，以維護居民的健康與生活品質，他將持續要求相關權責單位落實監督，務必讓抑塵改善措施能有效的發揮，確保「城三徵收工程」減少對周遭居民造成困擾。

▲▼金城第三期區段徵收工程，出現揚塵汙染擾鄰問題 。（圖／記者林名揚翻攝）

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