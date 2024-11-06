綠能業者控黑道威脅「找警察沒用」　警署證實黑幫介入：已逮76人

▲ 圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪／台北報導

周刊6日報導「黑道勒索、找警察也沒用...綠能外商泣訴」披露外商來台依法申設綠能產業，因台灣綠電政策朝令夕改，申請作業繁瑣需經過地方政府和中央部會，導致地方政治勢力和黑幫有空間上下其手。刑事局6日傍晚對外證實，從2021年8月迄今，全台警方查獲妨害綠能產業發展犯罪案件10件、到案犯嫌78人，犯嫌身分包括農會總幹事、里長及角頭黑幫成員，未來將持續蒐報這類黑幫介入綠能產業案件。

警政署針對各地黑幫、政治勢力介入綠能產業，從今年9月頒布〈打擊妨害綠能產業發展犯罪激勵措施〉擴大各警察機關偵查能量，監控並偵處、蒐報妨害綠能產業發展各類犯罪。

警方將透過積極佈線追查、佈建情蒐綠能相關產業鏈，鼓勵民眾發現可疑，踴躍檢舉；另接獲地方傳聞、媒體報導，只要接獲具體犯罪情資立即組成專案小組蒐證監控。

警政署並責成全國警方針對蒐證監控妨害綠能產業案件，逐案列冊管制，並於偵辦前期報請轄區地檢署指定專責檢察官指揮，以從嚴、快速方式積極偵處。另外針對隱身幕後操縱介入綠能產業經營的黑道幫派首惡、犯罪組織，將依「組織犯罪防制條例」所定「犯罪組織」要件方向偵辦。

警政署表示，若偵查這類案件中，發現地方角頭、民代涉入案件，將由警政署統籌整合各執行機關能量協力執行。未來為防範地方勢力、黑幫侵害綠能產業，目前已由經濟部、內政部、法務部針對能源業者申請流程審查，如有發現刻意延宕刁難的申請異常案件，法務部立即會同警察機關查處，強化源頭預防機制、遏止不法組織侵害業者。警政署並鼓勵綠能業者踴躍出面報案，將綠能蟑螂繩之以法。

►快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」 妻子報案送醫

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失



►快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」 妻子報案送醫

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

