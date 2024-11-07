川普新政府有誰？友台參議員盧比歐可能出任國務卿　曾表態挺台

▲美國當選總統川普與副手范斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普成功回鍋白宮，如今外界開始猜測新政府人選將由誰出線擔任。紐約郵報報導，在新政府人員聘用方面，最重要的兩大決定便是司法部長與白宮幕僚長，其中白宮幕僚長已有3大熱門人選，立場友台的參議員盧比歐則為國務卿可能人選之一。

報導指出，川普預料將會親自選出重要職位人選，因為在總統第一任期時聽從他人建議，結果發生幕僚們抵制或違抗指示的狀況發生。近期，白宮幕僚長已出現3大熱門人選，此職位手握主導聯邦政策、執行總統命令、決定能否接觸總統的大權，且無須經過參議院確認。

白宮幕僚長可能出任人選，包括美國聯邦眾議院前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）、川普競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）及前白宮國內政策顧問羅林斯（Brooke Rollins）。其中威爾斯被認為是最有可能出任白宮幕僚長的人選，儘管缺乏在華盛頓特區的經驗，但她這次成功推動競選活動或讚賞，也避免先前團隊曾發生的內鬥情況。

▲▼川普競選團隊共同經理威爾斯（上）與前眾院議長麥卡錫（下）是白宮幕僚長熱門人選。（圖／達志影像／美聯社）

司法部長則是另個極為重要的職位，因為這將為撤回川普聯邦刑事案件鋪平道路。前代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker）是潛在人選之一，他是相對保守的人選，但擁有在川普政府任職的經驗。其他人選包括路易斯安那州長藍德瑞（Jeff Landry）與密蘇里州參議員施密特（Eric Schmitt）。

▲美國前代理司法部長惠塔克。（圖／達志影像／美聯社）

另外，能源部長可能人選包括北達科他州長柏根（Doug Burgum）、阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy），國家安全職位的可能人選有聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）、國家情報前代理總監格雷內爾（Richard Grenell）、前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）與眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）。

▲國務卿可能人選包括聯邦參議員盧比歐（左）、聯邦參議員海格提（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

國務卿人選包括友台聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）；盧比歐立場友台，曾於今年表示，若川普勝選將會繼續支持台灣。

至於國土安全部長潛在人選則是前代理國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）；顧問人選可能是全球首富馬斯克（Elon Musk）、已故總統約翰甘迺迪的侄子小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

▼全球首富馬斯克多次現身川普造勢場合。（圖／達志影像／美聯社）