川普「大跳扭扭舞」魔性片瘋傳！　川粉po迷因狂賀：把賀錦麗丟掉

▲川普發表勝選感言之後,開心地手舞足蹈。(圖/翻攝自X)



記者吳美依/綜合報導

美國共和黨候選人川普(Donald Trump)發表勝選感言之後,隨著競選主題曲「Y.M.C.A.」大跳扭扭舞,他歷年以來的「超魔性」的舞蹈影片,再度在社群媒體瘋傳。此外,大批川粉也自製迷因影片,慶祝川普把民主黨的拜登與賀錦麗「丟掉」。

2020年,川普首次把1970年代樂團「村民」(Village People)經典歌曲「Y.M.C.A.」當作競選主題曲,每次造勢活動必定都會播放。他不僅經常隨著節奏翩翩起舞,上月在賓州還跳了將近40分鐘,6日凌晨發表勝選感言之後,更在一片歡呼聲之中,再度跳起招牌舞步。

no matter your political views, you must admit that trump’s little dance is hilarious pic.twitter.com/3Cr2C95ZPL — disco barbie (@annabesss) November 5, 2024

Trump doing the signature YMCA dance while dressed as a sanitation worker is exactly what you need to just feel good.



Kamala could never. Biden could never. pic.twitter.com/OVT7AKLvVM — Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) October 31, 2024

Trump dance is one the dopest ever. pic.twitter.com/GHtVazC1Ep — Robinson M (@RobinsonMuiru) November 1, 2024

隨著川普勝利的消息傳開,網友紛紛挖出川普以前在各大活動的跳舞影片,直呼「不論你的政治觀點是什麼,你都必須承認川普的小舞蹈很搞笑。」有人開始模仿,甚至有人打扮成川普,拍攝教學影片。

此外,川普支持者也紛紛在X分享迷因影片,慶祝川普勝利,或者嘲諷拜登與賀錦麗。其中一段影片顯示,川普正在倒垃圾,但所謂垃圾卻是現任正副總統。在川普造勢晚會上,一名嘉賓宣稱美國自治邦波多黎各(Puerto Rico)是「漂浮的垃圾島」,拜登卻回嗆川粉才是垃圾,先後引發輿論譁然。

也有網友P圖顯示,川普在麥當勞得來速,卻遇到正在工作的賀錦麗。選前,他在賓州一間麥當勞擔任「一日店員」,負責得來速窗口及炸薯條,狂酸賀錦麗宣稱年輕時曾在這裡打工的說法。

另一些迷因顯示,川普成為美國網紅松鼠「花生」(Peanut)的保護者。「花生」在IG擁有逾50萬粉絲,卻被檢舉非法飼養、可能散播狂犬病毒,最後遭到紐約州環境部撲殺,引發部分人士的猛烈怒火。