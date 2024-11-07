李貞秀將成首位陸配立委？　陸委會：擔任公職不能有雙重國籍

▲陸委會副主委梁文傑。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨設有兩年條款，包括黃國昌、黃珊珊等現任8席立委，期滿2年後都將辭職，由不分區第9至16名補上，其中排名第15名是「中配」李貞秀，近期也以助理身分跟隨黃國昌見習，若順利就職將成台灣首位中配立委。對於中配參政權，陸委會副主委梁文傑今（7日）備詢時表示，《國籍法》規定要擔任公職不能有雙重國籍，《兩岸人民關係條例》只保障參政權，但就任公職要回到《國籍法》。

民眾黨不分區設有「兩年條款」，現任8席立委在任期滿2年後將辭職，由不分區排名第9至16名補上，排名第15名的李貞秀，近期以黃國昌助理身分到立院見習，但參政資格也引發討論。

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

綠委沈伯洋詢問，據報導某辦公室助理是中國籍，也在政黨不分區名單內，陸委會過去曾用《國籍法》20條做解釋，但這是適用中華民國國籍兼具外國籍者，陸委會有無新的解釋？

梁文傑回應，兩岸條例跟國籍法規範不同樣態，兩岸條例指大陸人民取得中華民國身分證10年後，可以有參政權，但國籍法規定要擔任公職不能有雙重國籍，兩套法律解釋上有衝突。

梁文傑解釋，陸委會從去年到現在看法一致，兩岸人民關係條例只保障參政權，但要就任公職要回到國籍法，主管單位就是內政部。