川普當選影響對台關係？　陸委會點2指標：可見時間內不會有太大變化

▲川普。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

2024年美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，再次重返白宮。至於是否影響對台政策，陸委會副主委梁文傑今（7日）受訪時回應，這幾年看下來，美國對台、對中政策都相對穩定，國會共識也非常一致，未來可見的時間內不至於有太大變化。

川普擊敗民主黨對手賀錦麗，引發世界各國關注，美媒甚至形容，川普的勝利是40年以來「最大的紅色浪潮」，意指共和黨代表色「紅色」席捲全美。此外，在參眾議院選舉中，共和黨拿下過半，獨攬行政權和立法權，加上最高法院大法官中有3人是由川普在過去總統任期內提名，堪稱將行政、司法、立法全部掌握。

立法院外交及國防委員會今邀陸委會副主委梁文傑、外交部長林佳龍報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢，會前，梁文傑也接受媒體聯訪，對於川普當選是否影響對台情勢，梁文傑回應，總統剛剛上任，政府還在組建，台灣政府會保持沈著應對方式看待相關進展。

至於川普的收保護費說法，梁文傑認為，不管是哪一個候選人當選，台灣人都要自問對國家安全是否做更多努力、需要改善地方，這才是更重要事情。在各方面有無做到保護自身安全。

梁文傑指出，每次有新的美國總統當選人，大家都會思考美國政策是否變化，但這幾年看下來，美國對台、對中政策都相對穩定，國會共識也非常一致，未來可見的時間內不至於有太大變化。