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川普重返白宮　陸委會：中共仍將對台複合性施壓

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

美國前總統川普（Donald Trump）贏得大選，將於明年1月重返白宮。對於中國大陸在美選之後的動態，陸委會研判，中方仍將與美新政府保持溝通互動、管控分歧，尋求有利於維穩的外部環境，並延續「促融、促統、反獨、反介入」之政策基調，持續對台複合性施壓。

立法院外交國防委員會7日邀請陸委會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」。陸委會在書面報告中提到，鑒於遏制威權中國對於民主國家的影響與危害，已是獲得美國民意高度支持的跨黨派共識，無論美國大選結果為何，美方在政治、軍事、經濟及關鍵科技等領域強化對中圍堵，維持全球領導地位，對中長期競爭政策立場應不致改變。

▼川普勝選，明年將重返白宮。（圖／路透社）

▲▼川普。（圖／路透）

陸委會指出，疫後中共經濟衰頹，民怨四起，「社會火山」蓄勢待發，內部治理問題積重難返，已危及中共政治安全，為因應選後美方可能對中進一步發動「貿易戰」，中方近期積極推出相關政策，試圖挽救經濟以確保政治安全，因此亟需維繫穩定之美中關係。

陸委會提到，中共外長王毅於今年 8月會晤美國白宮安全安顧問蘇利文時，即表明中方對美政策維持高度連貫性，致力中美關係穩定、健康、可持續發展目標不變。研判中方於美國選後，仍將與美新政府保持溝通互動、管控分歧，尋求有利於維穩的外部環境。

▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

陸委會強調，美國選後，美、中長期競爭之格局不致改變，因此中共仍將依照 2022 年「第19屆6中全會」所提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，延續「促融、促統、反獨、反介入」之既有對台政策基調，以「軟硬兩手」操作策略對台統戰滲透，續推「兩岸融合發展」，同時亦將加大對台軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、灰色地帶侵擾及認知作戰等複合性施壓，企圖迫使我方接受其設定之「一中」政治框架。

陸委會還說，未來政府將持續密切觀察美中關係及兩岸情勢變化，審慎應處，深化與包括美國在內的全球民主國家合作，共同守護台海及區域和平穩定。

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