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要柯文哲認罪協商！民眾黨中評會明討論懲處　謝立功：檢舉內容不實

▲▼民眾黨前秘書長謝立功出席十大傑出青年選拔公佈記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲前民眾黨秘書長謝立功。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，目前尚未提抗告；但當黨中央與支持者苦思辦法時，前民眾黨秘書長謝立功日前「獻策」稱，柯應認罪協商爭取最有利結果，加上過去在政論節目的其他言論，遭檢舉至中評會。民眾黨中評會預計7日下午開會討論謝立功懲處案，但謝6日晚間發文表態，明將不會前往說明。

據了解，中評會將於7日下午3時召開會議，討論內容包括謝立功懲處案，該案原預計10月31日開會處理，但受到康芮颱風影響而順延至7日，並邀請謝立功本人到場說明。不過，謝立功6日晚間於臉書表示，經過再三思考，明天將不會前往中評會說明，「檢舉內容失實，刻意斷章取義，並未完整呈現事實，本人更從未表示『獲得減刑是對他最好的選擇』。」

▲▼前民眾黨秘書長謝立功發文喊話黨主席柯文哲應「認罪協商」。（圖／翻攝自Facebook／謝立功）

▲前民眾黨秘書長謝立功9月發文喊話黨主席柯文哲應「認罪協商」，隨即遭檢舉至中評會。（圖／翻攝自Facebook／謝立功）

謝立功質疑，「想請問中評會及檢舉人是否已看過完整影片？檢舉我涉及紀律評議裁決準則第22條，請問本案是否符合構成要件？有符合『擅自召開記者招待會或散發傳單，直接做不實之人身攻擊本黨黨員或本黨之行為』嗎？」既然根本不符合立案標準，為何要求本人列席說明？」

最後，謝立功說，他對於這個黨懷抱深厚的感情，此刻團結比一切更為重要，「作為民眾黨的改革派，我無懼抹黑，勇於講真話，因為老虎始終是老虎，也請支持者深思我們的未來方向，讓民眾黨再度偉大！」

其實謝立功5日於廣播節目中就說明，自己提出的是「認罪協商」概念，並未說過「獲得減刑是柯文哲最好的選擇」，認為其言論遭到斷章取義，若檢舉內容不正確，目前無意赴約，「我去有何意義？」並喊話中評會應全面檢視他在其他節目的發言，不要僅依檢舉內容下定論。

當時主持人邱明玉追問，萬一被開除黨籍？謝立功回應，相信中評會不會如此魯莽，應該評估此舉對黨的利弊，「如果我因為講這些話被開除，請問有多少人也該被開除？」，希望中評會用相同的標準，檢驗其他涉及相關媒體報導的人士。

▼前民眾黨秘書長謝立功。（圖／《POP搶先爆》提供）

▲▼前民眾黨秘書長謝立功。（圖／《POP搶先爆》提供）

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