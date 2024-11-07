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川普三權全拿變「超級總統」　PTT鄉民兩派熱議：台灣已示範過

記者黃翊婷／綜合報導

2024年美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，再次入主白宮。財經部落客胡采蘋認為，「選民未必有多喜歡川普，只是懷念那個有秩序的生活」；PTT鄉民們也表示，川普變成「超級總統」，行政、司法、立法全部掌握，台灣也曾經出現相似的情況。

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普再次入主白宮。（圖／達志影像／美聯社）

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川普擊敗民主黨對手賀錦麗，引發世界各國關注，美媒甚至形容，川普的勝利是40年以來「最大的紅色浪潮」，意指共和黨代表色「紅色」席捲全美。此外，在參眾議院選舉中，共和黨拿下過半，獨攬行政權和立法權，加上最高法院大法官中有3人是由川普在過去總統任期內提名，堪稱將行政、司法、立法全部掌握。

財經部落客胡采蘋6日在臉書分析，選民未必喜歡川普，而是受不了民主黨，因為過去4年通膨、政治正確、非法移民都太嚴重了，「人們終究會理解到，世界就是有階級和秩序的，固有的制度會有問題，需要改變，但是人們需要的並不是無窮盡、看不見終點的顛覆與指責，人們需要的是更好的秩序，但還是要秩序。選民未必有多喜歡川普，選民只是懷念那個有秩序的生活。」

PTT鄉民也在八卦板發文討論，認為川普和共和黨三權全拿，「有沒有川普超狂橫掃美國，變成超級總統的八卦？」其他網友紛紛留言表示，「台灣已經示範過了，想怎樣就怎」、「他會超級強勢，基本上共和黨只有一個聲音」、「真正的行政立法司法全部掌握，怎麼感覺似曾相似」、「台灣演過8年了！請參閱」。

不過，也有部分網友提出不同觀點，直言川普不是共和黨主席，這次大選是共和黨全拿，美國的政黨沒有台灣這麼扯，就算是同黨完全執政，並不代表沒有內部制衡力量。

選民未必是喜歡川普，而是受不了民主黨，過去四年通膨太嚴重了，政治正確太嚴重了，非法移民太嚴重了。 以博愛平等正義的名義，無界限、不計代價的要把公平正義進行到底，非法移民得到過多的利益，侵噬了一般人的正常生活；對於激進的性別想法，不認同就是...

Emmy追劇時間發佈於 2024年11月6日 星期三
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