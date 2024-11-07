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川普承諾當選做7件事　對中國課60％關稅恐推升通膨

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普當選。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

前美國總統川普即將重返白宮，並承諾將在移民、經濟和烏克蘭戰爭等問題上採取行動。隨著共和黨重新掌控參議院，川普的政治議程在國會將行將更順利。川普在勝選演說中表示，將秉持「承諾必達」的簡單信條來治理美國；然而，他在部分議題上尚未詳細說明實施計劃。

以下7點為川普承諾說到做到的議題。

驅逐非法移民

川普競選期間承諾進行美國史上最大規模的非法移民驅逐行動，並承諾完成其首個任期內開始修建的美墨邊境牆。拜登政府期間，2023年底美國南部邊境的非法入境人數達到歷史新高，隨後於2024年略有回落。專家指出，川普提出的大規模驅逐行動將面臨重大的法律和後勤挑戰，而且可能拖慢經濟增長。

經濟、稅收與關稅改革

出口民調顯示經濟是選民關注的重點，川普承諾「終結通貨膨脹」，儘管美國總統直接影響物價的能力有限。他還計劃進行大規模的減稅措施，包括取消對小費和社會保障金的稅收，並降低企業稅。此外，川普還提議對大部分進口商品徵收至少10%的關稅，對中國的進口則加徵60%關稅，目的是縮小貿易逆差。部分經濟學家警告，這樣的措施反而可能導致美國國內物價上漲，增加民眾生活負擔。

削減氣候法規

在首次任期內，川普取消了數百項環保法規，並讓美國成為首個退出《巴黎氣候協定》的國家。此次川普再次承諾削減法規，特別針對支持美國汽車產業。他不斷抨擊電動車，並承諾推翻拜登促進清潔車輛的政策。此外，川普強調增加化石燃料生產，計劃從他上任第一天起就要「開採、開採、再開採」油氣資源，並開放北極荒野等地進行石油開採，以期降低能源成本，不過也有不少分析師對此表示懷疑。

終結烏克蘭戰爭

川普批評美國在支援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭上花費了數百億美元，並誓言將通過談判在24小時內結束這場衝突；然而，他並未明確表示希望雙方做出哪些讓步，民主黨人認為此舉將助長俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的氣焰。總體而言，川普希望美國減少參與國際衝突，對於加薩戰爭，他表態堅定支持以色列，但同時敦促其盟友結束行動，此外，他還承諾結束黎巴嫩的相關暴力行動，但未給出具體方案。

不推動全國墮胎禁令

川普在與副總統候選人賀錦麗的辯論中表示，不會簽署全國性墮胎禁令，這一立場不符合他部分支持者的期望。2022年，美國最高法院推翻全國墮胎權利後，婦女權利成為賀錦麗的主要競選話題，多個州在選舉日通過保護或擴大墮胎權的法案。川普本人經常表示各州應有權決定墮胎法律，但在此議題上的立場不甚一致。

特赦2021年1月6日暴動的部分暴徒

川普表示將釋放部分在2021年1月6日華盛頓暴動中被定罪的支持者，當時這些人試圖阻撓拜登贏得2020年大選。數起死亡事件歸因於這場暴力活動，川普也因此被指控煽動暴力；他多次淡化暴動的重要性，將數百名被定罪的支持者視為「政治犯」，但也承認「其中一些人，可能確實失控了」。

解除特別檢察官職位

川普誓言一上任就會立即解雇特別檢察官史密斯（Jack Smith），該檢察官正在負責2起針對川普的刑事調查，分別涉及其試圖推翻2020年大選結果及涉嫌不當處理機密文件。川普否認有任何不當行為，並成功阻止這些案件在選前進行審判，他指控史密斯對他進行「政治迫害」，川普將成為首位擁有犯罪記錄的美國總統，此前他在紐約因偽造商業記錄罪名成立。

川普即將展開的第二任期將面臨來自各方的挑戰，儘管他在某些議題上提供的具體執行計劃有限，但他仍表示將履行承諾，以其獨特的施政方針重新治理美國。

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