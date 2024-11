川普主義從未消失　民主黨菁英化與基層脫節種敗因

▲賀錦麗敗選,川普重返白宮。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

臨危受命為民主黨披掛上陣的美國副總統賀錦麗,一如部分黨內人士早前預料在搖擺州全數敗陣,普選票也大幅流失。過去8年,美國社會持續籠罩在川普主義下,連續4位民主黨候選人都是法律專家,菁英形象與中產勞工選民欠缺連結,選後都面臨衝擊。

女神卡卡(Lady Gaga)、歐普拉(Oprah Winfrey)、碧昂絲(Beyonce)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)等巨星選前陸續為賀錦麗(Kamala Harris)站台,星光熠熠,陣容比8年前的希拉蕊(Hillary Clinton)及4年前的拜登(Joe Bide)還耀眼,每晚競選活動都有神祕演出嘉賓,猶如免費演唱會,吸引大批支持者到場。

華爾街日報(Wall Street Journal)評論員史文姆(Barton Swaim)指出,好萊塢明星、主流媒體、菁英專家與話語權人士過度膨脹影響力,推銷一個沒有顯著政治成就、欠缺選戰政治手腕、且困於執政失誤責任的候選人;民主黨陣營努力說服選民接受不是真實本尊的賀錦麗,在不利形勢下,難以挑戰同樣不受歡迎的川普(Donald Trump)。

川普是美國史上首位選舉落敗東山再起的總統。事實上,美國過去8年持續籠罩在「川普主義」氛圍中,從經貿、關稅到外交,拜登政府使用不同套路執行川普政策,對內撒幣創造就業機會,製造業回歸美國,都是川普任期的施政方向;但川普執政期間,烏克蘭與中東沒有發生戰爭,美國也未見通膨。

川普的底氣與「讓美國再次偉大」(MAGA)浪潮不散,不僅已見年輕世代接班,不屬於共和黨的非裔與拉丁裔男性也被圈粉,民主黨與自由派過去10年出了什麼問題?

從現年40歲、明年將成為1953年前總統尼克森(Richard Nixon)之後,美國最年輕的副總統范斯(J.D. Vance)身上可以找到答案。

范斯與賀錦麗各自代表美國社會不同面向與世代的人物,范斯未滿一屆聯邦參議員的政治經歷比賀錦麗還薄,但他用一本「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)寫出白人勞工階級翻身無望的悲劇,他強調的美國傳統家庭與文化危機,正是這股風潮久久不散的背後因素。

紐約時報(New York Times)報導,川普欽點的副手范斯,在4個月競選期間共主持44場募款集會、接受至少149次媒體訪問,還在賓夕法尼亞州、密西根州、北卡羅來納州、威斯康辛州與亞利桑那州舉辦了70多場造勢活動。范斯的印度裔妻子、兒女、寵物與曾困於酒精與藥物的母親不時到場支持,已證明他是有能力與毅力的政治人物。

范斯過去曾多次批評川普,不過川普仍力挺泛斯參選聯邦參議員,最後他在多位人選中獲青睞擔任副手,顯示川普難以預料與務實兼具的手腕。

美國即將進入川普2.0的背後有經濟也有社會文化因素,前總統歐巴馬(Barak Obama)2008年上任以來,各界認為民主黨菁英化趨勢明顯,高等教育法律人士當家,身邊多是既得利益者,高舉平權、成功與民主等進步價值,背後意涵是「你的失敗源自不努力」,與底層勞工階層漸行漸遠,過去支持民主黨的工會今年多再度搖擺回支持共和黨。