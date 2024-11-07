馬斯克挺川天天送百萬美元　「得獎者內定」選民怒提集體訴訟

▲馬斯克力挺川普，現在又惹上麻煩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

川普當選後再度成為美國首富的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），5日遭註冊選民提告集體訴訟，由亞利桑那州居民潔麥克亞費蒂（Jacqueline McAferty）在德州奧斯汀的聯邦法院提出的訴訟指控，稱馬斯克及其美國政治行動委員會（America PAC）組織給他們簽支持憲法的請願書，以獲得天天抽獎送100萬美元的機會，「是一場騙局」，獲獎者早就內定好了。



路透社報導，麥克亞費蒂表示，馬斯克藉此贈獎活動謀取利益，不僅吸引流量關注馬斯克的社群媒體平台 X，還藉機收集了包括她的姓名、地址和電話號碼在內的個人資訊，並可能將這些數據進行銷售。

麥克亞費蒂指控，馬斯克與美國政治行動委員會聲稱會「隨機抽選獲獎者」，藉此誘使選民簽署請願書，但實際上早就內定好獲獎者。

針對該訴訟，馬斯克的律師或麥克亞費蒂的律師都尚未回應。

麥克亞費蒂的訴訟是在費城法官駁回了當地地區檢察克拉斯納（Larry Krasner）提出的終止贈獎活動請求的隔日提出的。克拉斯納此前曾指控此贈獎活動構成非法樂透。然而當時馬斯克團隊回應卻說，他們「並非隨機抽選出獲獎者」，這與先前說的互相矛盾。

不過法院的裁定具有象徵意義，因為馬斯克已表示將在美國總統大選結束後停止贈獎活動。

作為全球最富有的人，馬斯克將贈獎活動對象鎖定在7個搖擺州的選民，要求他們簽署支持言論自由和槍支權利的請願書。該訴訟要求為所有簽署請願書的參與者索賠至少 500 萬美元（約新台幣1.6億元）。