賀錦麗慘輸川普　旅美學者點出致命關鍵

▲川普勝選，翁履中認為賀錦麗選得非常不好。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

共和黨川普與范斯（J.D. Vance）當選美國第47任總統、副總統，旅美學者翁履中6日在專訪中指出，民主黨賀錦麗（Kamala Harris）最大敗因，是在整個選戰過程中，「大家對她的認識是有限的」，加上兩人對非法移民的態度完全不同。

翁履中6日接受《鏡新聞》的專訪中指出，賀錦麗最大問題是在整個選戰中，讓大家對她的認識太有限，除了檢察官與法律問題外，不論經濟、外交、能源等，她的回答都較為迂迴。

翁履中還提到非法移民部分，在美國南方、邊境各州，許多非法移民會想趁拜登政府任內趕緊闖越美國邊界，因為他們普遍預期民主黨對非法移民會更友善地對待，「事實上也是如此」。

比起川普，翁履中說，他會先把非法移民趕回去，「他是可以給公平對待，但不會讓非法移民在美國境內等待」，兩相對比，許多美國人就會有「川普代表嚴格執行移民法規，而非寬鬆面對」的印象，加上非法移民在經濟、治安等層面都造成問題，「川普打這麼兇，是很有可能獲得共鳴的」，加上川普渾身是戲，講話能打動人心，對象尤其是大量無大學文憑的人，「美國文化是崇拜英雄的」。

翁履中接受《TVBS》訪問時直指，「這次民主黨是選得非常不好」，就連普選票都沒有取得優勢，而儘管普選票贏，卻輸了選舉人團票，「賀錦麗支持者可能也會心生不滿，或許會有騷動的情況出現。」