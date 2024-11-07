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川普勝選　財經網美分析「民主黨3大敗因」：選民未必多喜歡川普

▲▼民主黨總統候選人、副總統賀錦麗；共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再次入主白宮，擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再次入主白宮，擊敗民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），成為美國第47任總統。對此，財經網美胡采蘋分析民主黨的3大敗因，直言「選民未必有多喜歡川普，選民只是懷念那個有秩序的生活」。

胡采蘋6日晚間發文指出，民主黨過去4年間出現3個嚴重問題，這才讓川普當選，「選民未必是喜歡川普，而是受不了民主黨」。她表示，這3點問題分別為「通膨太嚴重了，政治正確太嚴重了，非法移民太嚴重了」。

▲▼財經網美（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間 ）

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間 ）

胡采蘋表示，民主黨執政時出現種種跡象，如以博愛平等正義的名義，無界限、不計代價的要把公平正義進行到底，非法移民得到過多的利益，侵噬了一般人的正常生活；對於激進的性別想法，不認同就是保守落後，遭到聲討；秩序混亂，對錯模糊；支持川普就是垃圾，不配為人。

胡采蘋認為，參議院眾議院都是共和黨大勝，但為何川普能夠獲勝，主因是人們意識到「世界就是有階級和秩序的」，「固有的制度會有問題，需要改變，但是人們需要的並不是無窮盡、看不見終點的顛覆與指責，人們需要的是更好的秩序，但還是要秩序。選民未必有多喜歡川普，選民只是懷念那個有秩序的生活」。

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