狂人川普回鍋白宮創下歷史　個人傳奇經歷一次看

▲川普二度回鍋白宮，成為美國132年來首位連任失敗後再次勝選的總統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國共和黨總統候選人川普說話總愛用高級，一如其行事作風，從政前是張揚億萬富豪，從政後兩度掀起紅潮創歷史，將自己推上全球權力高峰，不但將成為美國132年來首位連任失敗後再次勝選的總統，還是第一位被刑事定罪的領導人。

川普過去瞧不起政治，認為菁英都往商界去，不會浪費時間在政壇。後來他起心動念想選總統，卻以最不菁英的語言引發因全球化產業外移而「被遺忘的一群」共鳴，以共和黨嫌俗氣的行事作風，吸引了憤怒不滿的白人，鞏固草根支持群。

如今這批挺川基本盤再次將川普推過當選門檻，今年這一仗打得比2016年及2020年更漂亮，席捲所有搖擺州，普選票、選舉人票贏，又翻轉參議院。

川普於1946年6月生於紐約皇后區（Queens），家中5名小孩中排行老4。川普的「虎爸」佛瑞德（Fred）生於德國移民家庭，據說對小孩及下屬非常嚴格；川媽瑪麗（Mary）來自蘇格蘭。

川爸也是百萬富豪級的地產大亨，在布魯克林蓋了數千棟住宅，川普曾在爸爸公司任職一段時間，1970年代自立，在曼哈頓興建許多大樓起家，後來打造起全球性事業，在世界各地開發飯店、高爾夫球場、度假村、豪宅。

川普「成功商人」的形象讓不少人買帳，但他的事業在1991至2009年間重摔4次，旗下在東岸的賭場與飯店計畫宣布破產。

他在1987年開始暗示自己有意參選總統，2015年6月才正式宣布競選白宮，高呼美國夢已死，承諾自己能讓美國夢「更大更好」，也就是他這幾年主打的「讓美國再次偉大」（MAGA）。

川普當年異軍突起，輕鬆擊敗共和黨內的對手，接著意外扳倒民主黨政治老將希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），震驚世界。他帶給全球的驚奇不只是政治素人勝選，還有他執政4年的戲劇張力，常在推特上「炒」人、飆罵或發布正式人事令，也與外國領導人公開互槓。

他任內遇到COVID-19大疫之年，因美國成為全球死亡及感染人數最多的國家而受到強烈批評，在拚連任時雖然輸給拜登，仍創下歷史獲得7400萬張票普選票，打破所有競選連任的總統紀錄。

川普2020年敗選，隔年1月6日大票鐵桿支持者衝入國會，讓他烏煙瘴氣卸任，黨內主要領導人急著切割，金主與支持者放話永遠不再挺他，當時有左派媒體形容，川普似乎註定要被拋入歷史的垃圾桶。

他當時拒絕出席拜登（Joe Biden）的就職典禮，回到佛州後，並無淡出政壇，2022年期中選舉未能讓「紅潮」再現、說好的共和黨大勝沒有發生，這也沒讓他從此消聲匿跡，反而再次挾著挺川基本盤及黨內影響力崛起，於總統初選勝出，還將共和黨這個170歲的老牌政黨轉化爲以川普為尊的「讓美國再次偉大」黨。

川普在總統選舉前面臨91項重罪指控，原先有分析認為這將粉碎他的總統夢，但是他7月正式獲共和黨提名參選總統前夕閃過子彈、耳上有血仍振臂疾呼「戰鬥」的畫面，使他選情更旺。

▼川普日前出席賓州造勢遭槍擊，仍振臂疾呼「戰鬥」，一舉重振聲勢。（圖／達志影像／美聯社）

即便美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）代替拜登出征，讓民主黨士氣大振、也讓大她18歲的川普出現明顯老態，川普沒讓賀錦麗蜜月光環亮太久，民調從落後到緊咬，甚至還超前，開票日斷了賀錦麗今年挑戰總統位之路。

川普從小就被教導世上只有贏家及輸家2種人。2020年小輸拜登的羞恥一役，使他求勝心更強，不光以個人號召力回防，選戰打法也比2016年更有組織、更團結。

川普及貼身團隊動員拋棄掃街拜票的傳統打法，也不像8年前由共和黨選戰團隊負責地面戰，而是打空戰引發「選舉結果可能被動手腳、國家機器政治追殺川普」的焦慮及恐懼，呼籲支持者出門監視投票所，共和黨常勝區也不能放過。

除了藉助科技及多金美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的銀彈，川普這次主打「拓點」，前進4年前競選連任時未觸及的地區，例如到密西根中部人口較少的地區造勢，還加碼走訪底特律，衝高當地非裔支持，選前之夜再回密西根。

川普之所以勤赴密西根州走動，原因是密州、賓州及威斯康辛州構成民主黨神主牌「藍牆」。2016年川普「破牆」入主白宮，如今他成功複製自身勝選經驗，民主黨藍牆全線崩盤。

美國總統連任不得超過兩屆，任期最久只能當8年。如果第一任期是川普初登世界舞台的前菜，第二任期絕對會是他政治路最賣力、最不羈的演出。

「時代雜誌」（TIME）報導，過去9年，挺川的智庫、法律及財務支持機構迅速成長，為川普第二任期提供強力支援。川普也更懂華府運作眉角，不再是政界小白。他首次執政時許多白宮領導成員來自黨內不同派系。他後來受訪表示，不會再犯同樣的錯誤；換句話說，他不必再考量派系制衡，優先做自己。

對內，川普已放話將任命司法部長追殺政治敵手；對外，無論要北大西洋公約組織（NATO）成員國多繳軍費、上任後立即終結俄烏戰爭及提高進口品關稅等政見，不少國家早早派人與川普陣營接觸，現在只能繫緊安全帶，坐穩迎接川普時代再臨。