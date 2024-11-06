川普團隊核心、國務卿人選歐布萊恩「Tag賴清德」　轉推祝賀文

▲川普團隊的重臣歐布萊恩，透過社群媒體轉推賴清德的祝賀貼文。（圖／Robert O’Brien的X帳號）



記者陶本和／台北報導

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）及副總統參選人范斯（J.D. Vance）所獲選舉人票數已超過當選門檻270票，篤定當選美國第47任總統及第50任副總統。對此，總統賴清德6日晚間透過社群媒體X發文恭賀，特別的是，川普團隊的核心重臣，也是外媒點名的國務卿人選之一的歐布萊恩（Robert O’Brien）也轉推賴清德的貼文，並標記了賴清德的帳號，感謝他的祝賀。

第60屆美國總統大選投開票作業已於美東時間5日陸續展開，截至台北時間6日晚間的開票結果顯示，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）及副總統參選人范斯（J.D. Vance）所獲選舉人票數已超過當選門檻270票，篤定當選美國第47任總統及第50任副總統。

賴清德則於晚間透過社群媒體X恭賀川普，並強調「我有信心！」台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方全體國人帶來更昌盛的經濟繁榮。

隨後，川普團隊的核心重臣歐布萊恩（Robert O’Brien）也轉推賴清德的貼文，並標記了賴清德的帳號。他表示，對於美國及其合作夥伴來說，這是一個美好的夜晚，謝謝賴清德祝賀我們的下一任總統。

值得注意的是，美國政治新聞媒體Politico，在川普的國務卿人選方面，拋出：格瑞尼爾（Richard Grenell）、海格提（Bill Hagerty）、歐布萊恩（Robert O’Brien）及盧比歐（Marco Rubio）等人，歐布萊恩就是其一，且他與盧比歐的立場都是明顯友台。