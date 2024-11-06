同名亞洲象安樂死！　賀錦麗不祥之兆

▲美國大選前幾天，華府國家動物園一頭名叫「卡馬拉」的亞洲象因健康狀況安樂死，網友聞訊驚呼，這對副總統賀錦麗是「不祥之兆」。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

2024年美國大選，共和黨總統候選人川普擊敗民主黨對手賀錦麗後，發表談話，除矢言解決美墨邊境危機，並讚揚大力相挺的富豪馬斯克是共和黨「新星」，巧的是，這位前總統再度入主白宮前幾天，華府國家動物園一頭名叫「卡馬拉（Kamala）」的亞洲象，因為健康欠佳安樂死，由於這頭亞洲象與賀錦麗同名，不少網友聞訊驚呼，這對副總統賀錦麗（Kamala Harris）的競選是「不祥之兆」。

根據紐約郵報和英國獨立報報導，這頭在華府史密森國家動物園和保育生物研究所內的亞洲象卡馬拉，因健康狀況出現問題無法治療，園方在3日對外證實，飼養員不得不在2日將卡馬拉安樂死。

報導引述園方說法，卡馬拉是在2014年入住這處動物園，當時飼養員注意到牠的前腿不太對勁，後腿還會向兩側「弓出」，導致卡馬拉被迫接受了長達10年的骨關節炎治療，儘管卡馬拉的關節炎無法治癒，飼養員仍以包括多模式療法來幫助緩解其不適，以及每個月注射以分解軟骨和結締組織以改善牠的關節等。

動物園表示，卡馬拉日常都有參與訓練課程，且每天兩次接受物理治療，另據動物園管理員形容，這頭大象「聰明又好奇，在象群中扮演著支配者的角色」，並能與工作人員建立「強烈的關係」。

不過就在這頭亞洲象死亡的消息在社群媒體上曝光後，有人稱這對賀錦麗正與川普角逐入主白宮的競選是個「壞兆頭」。有在X上的網友就質疑，在選舉前兩天，叫卡馬拉的大象被安樂死？另有網友在馬斯克分享的帖子上回應，「笑死我了，馬斯克，有一頭大象遭到安樂死，這頭大象名叫卡馬拉，R.I.P. Kamala」！

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