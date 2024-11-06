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雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　縣長張麗善赴西班牙領獎

▲雲林縣長張麗善率領縣府團隊赴西班牙與ICF組織成員及其他城市代表交流，汲取其他國家城市推展智慧城市經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣長張麗善率領縣府團隊赴西班牙與ICF組織成員及其他城市代表交流，汲取其他國家城市推展智慧城市經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國際智慧城市組織於11月3日(西班牙時間)晚間7時許在西班牙巴塞隆納舉辦Top7歡迎晚會，縣長張麗善率領縣府團隊出席，領取「全球7大智慧城市」(The TOP 7)獎項，並與ICF創辦人John Jung、Robert Bell、Lou Zacharilla及另外6個來自北美洲及南美洲的獲獎城市代表交流。

縣長張麗善指出，雲林首次參加ICF舉辦的全球智慧城市評選，就能夠進入 TOP 7真的很不容易，也是亞洲唯一進入TOP 7的城市。非常榮幸可以跟世界各地頂尖的智慧城市佼佼者一起來到這個平台，分享彼此經驗，聽他們如何運用智慧科技，讓自己的城市翻轉，同時也讓世界看到台灣的雲林縣。

張麗善縣長表示，雲林是一個農業大縣，不是競爭力最強的城市、也不是人口數最多、經濟力最強的城市，所以大家都非常好奇，為什麼雲林縣可以在今年3月進入The SMART 21、6月獲選The TOP 7，9月份ICF派員來實地參訪以後，他們發現這個城市真的不容易，在資源不足、醫療不均的情況下，竟然可以透過智慧科技改變城市。

▲雲林縣長張麗善率領縣府團隊赴西班牙與ICF組織成員及其他城市代表交流，汲取其他國家城市推展智慧城市經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲張麗善率領縣府團隊赴西班牙與ICF組織成員及其他城市代表交流，汲取其他國家城市推展智慧城市經驗。。（圖／記者王悉宇翻攝）

計畫處長李明岳補充說明，ICF（Intelligent Community Forum）為推動國際智慧城市發展的重要組織，以其獨特的數據分析和研究方法，協助世界各地的城市了解其在智慧城市發展方面的優勢與不足，以協助其打造創新、包容、永續的經濟模式，並轉化為城市的競爭優勢。ICF每年皆由全球超過450多個城市中選拔年度智慧城市 (Intelligent Community)，並舉辦Smart 21、Top 7與年度Top 1發佈會。2024年全球智慧城市評選重點包括：數位連結與服務、工作與數位科技人才、科技創新、公民參與、數位包容、永續及人工智慧等項目。

2024年獲選TOP7的七個城市分別為，北美洲4個城市：加拿大安大略省德倫區、加拿大新布藍茲維省弗雷德瑞克登、美國俄亥俄州希利亞德、美國佛羅里達州科爾蓋伯斯；南美洲2個城市：巴西巴拉那州阿薩伊、巴西巴拉那州古里提巴；亞洲唯一獲選城市：台灣雲林縣。

▲雲林縣長張麗善率領縣府團隊赴西班牙與ICF組織成員及其他城市代表交流，汲取其他國家城市推展智慧城市經驗。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024年獲選TOP7的七個城市。（圖／記者王悉宇翻攝）

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