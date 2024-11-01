康芮強風掃倒玉米　張麗善建請逕行公告為現金救助地區

▲雲林縣政府今日下午邀請農糧署中區分署、台南區農業改良場及公所，前往虎尾等處與玉米田進行現場勘災。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

康芮颱風強昨日襲台一天一夜，造成雲林部分地區傳出農作物災損，尤以高莖作物容易倒伏，食用玉米、青割玉米及硬質玉米受損嚴重，雲林縣政府今（1）日下午邀請農糧署中區分署、台南區農業改良場及公所，前往虎尾等處與玉米田進行現場勘災，縣長張麗善建請中央體恤農民，逕行公告為現金救助地區，降低損失，早日復耕。

雲林縣政府農業處長魏勝德說明，雲林縣2024年食用玉米面積共2,221.79公頃，佔全國一半以上，種植面積排序為土庫鎮400.96公頃、元長鄉385.25公頃、虎尾鎮287.45公頃、褒忠鄉234.96公頃為主。目前由公所通報的初步災損已高達500公頃以上。農業天然災害救助食用玉米為每公頃4.1萬元。



縣長張麗善指出，康芮颱風的風雨造成農作物的嚴重衝擊，陣風高達9-12級，對於高莖作物危害甚大，雲林食用玉米總面積2221公頃，目前統計的受損面積已超過500公頃。今日緊急邀集進行勘災，現場認定此次天然災害造成超過20%的損失。



立法委員丁學忠表示，颱風接連的侵襲，農民剛剛復耕再次受康芮颱風重創；虎尾、元長、土庫等鄉鎮公所反應高莖作物玉米受損嚴重，希望能夠達成，依農業天然災害救助辦法第六條-2，由上對下直接公告救助，不需四方會勘，讓農民可以快速領取到農業部的救助進行復耕。

台南區農業改良場強調，這次颱風的強風造成雲林高莖食用玉米倒伏非常嚴重，現場看到一區種了將近70天(接近收成)，另一區大概30天，基本上，只要高度超過30公分約膝蓋以上者，碰到這樣的強風，通常都是受損超過20%，建議公所及農民趕快使用天然災害APP拍照上傳，先行記錄，有利日後申請災害救助時加速行政流程。



農糧署中區分署長徐煇妃表示，雲林的玉米目前通報受損面積達500多公頃，我們會參採改良場的專業意見，並進行評估，建議啟動農業天然災害救助辦法第六條第二款來逕行公告，也請農友趕快到公所通報災損。

▲雲林食用玉米總面積2221公頃，目前統計的受損面積已超過500公頃。今日緊急邀集進行勘災，現場認定此次天然災害造成超過20%的損失。（圖／記者王悉宇翻攝）