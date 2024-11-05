雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　張麗善縣長赴西班牙領獎

▲縣長張麗善率領縣府團隊出席，領取「全球7大智慧城市」(The TOP 7)獎項。

圖、文／雲林縣政府提供

國際智慧城市組織（ntelligent Community Forum, ICF）於3日（西班牙時間）晚間7時許在西班牙巴塞隆納舉辦Top7歡迎晚會，縣長張麗善率領縣府團隊出席，領取「全球7大智慧城市」（The TOP 7）獎項，並與ICF創辦人John Jung、Robert Bell、Lou Zacharilla及另外6個來自北美洲及南美洲的獲獎城市代表交流，亦會見2023年ICF Top1智慧城市越南平陽省Mai Hung Dung常務副主席交流，交換分享雲林智慧城市經驗，並聽取其他國家城市推展智慧城市經驗，期望未來為縣民帶來更美好的未來。

▲雲林縣今年首次參加ICF全球智慧城市評選，即獲選為「全球21大智慧城市」。

雲林縣今年首次參加ICF全球智慧城市評選，即獲選為「全球21大智慧城市」（The SMART 21），並於6月進一步躋身「全球7大智慧城市」（The TOP 7），9月ICF歐洲代表Peter Portheine與Lilian Portheine至雲林實地訪視後，高度肯定雲林智慧城市成果。

縣長張麗善指出，雲林首次參加ICF舉辦的全球智慧城市評選，就能夠進入 TOP 7真的很不容易，也是亞洲唯一進入TOP 7的城市。非常榮幸可以跟世界各地頂尖的智慧城市佼佼者一起來到這個平台，分享彼此經驗，聽他們如何運用智慧科技，讓自己的城市翻轉，同時也讓世界看到台灣的雲林縣。於晚會中，張縣長致贈送加拿大安大略省德倫區、加拿大新布藍茲維省弗雷德瑞克登、美國俄亥俄州希利亞德等城市，由雲林漁業循環廢棄物牡蠣殼回收製成的海毛紗做成帽子予城市的行政區首長、市長、政府官員等人，與會者均表示相當喜歡具有特色的禮物。

▲晚會中，張縣長贈送由雲林漁業循環廢棄物牡蠣殼回收製成的海毛紗做成帽子，予城市的行政區首長、市長、政府官員等人。

張麗善縣長表示，雲林是一個農業大縣，不是競爭力最強的城市、也不是人口數最多、經濟力最強的城市，所以大家都非常好奇，為什麼雲林縣可以在今年3月進入The SMART 21、6月獲選The TOP 7，9月份ICF派員來實地參訪以後，他們發現這個城市真的不容易，在資源不足、醫療不均的情況下，竟然可以透過智慧科技改變城市。在晚會中我們也與去年的TOP1-越南平陽省彼此交流，希望未來我們跟越南能有更緊密的合作，透過互相學習觀摩，讓彼此更加精進。

▲縣長張麗善與國際人士交換分享雲林智慧城市經驗。

計畫處長李明岳補充說明，ICF（Intelligent Community Forum）為推動國際智慧城市發展的重要組織，以其獨特的數據分析和研究方法，協助世界各地的城市了解其在智慧城市發展方面的優勢與不足，以協助其打造創新、包容、永續的經濟模式，並轉化為城市的競爭優勢。ICF每年皆由全球超過450多個城市中選拔年度智慧城市（Intelligent Community），並舉辦Smart 21、Top 7與年度Top 1發佈會。2024年全球智慧城市評選重點包括：數位連結與服務、工作與數位科技人才、科技創新、公民參與、數位包容、永續及人工智慧等項目。2024年獲選TOP7的七個城市分別為，北美洲4個城市：加拿大安大略省德倫區、加拿大新布藍茲維省弗雷德瑞克登、美國俄亥俄州希利亞德、美國佛羅里達州科爾蓋伯斯；南美洲2個城市：巴西巴拉那州阿薩伊、巴西巴拉那州古里提巴；亞洲唯一獲選城市：臺灣雲林縣。