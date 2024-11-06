全國部落健康營造成果發表　台東成績亮麗

▲全國部落健康營造成果發表台東成果豐碩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局輔導縣內13個部落社區健康營造中心，5日在全國部落社區健康營造成果會上獲亮麗佳績，包括台東縣卡大地布文化發展協會榮獲最佳感人故事優等獎、佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院榮獲最佳感人故事佳作獎、社團法人台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會獲成果影片佳作獎，台東縣卡大地布文化發展協會、社團法人台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會及台東縣太麻里鄉查拉密社區發展協會等三個單位獲得人氣海報獎。

衛生局孫國平局長表示，台東縣有13個部落社區健康營造中心，為衛生福利部護理及健康照護司補助部落全國最多的縣市。部落社區健康營造中心在部落大力的推動各項健康促進活動，守護族人的健康，讓長輩健康的變老，孩子們健康快樂的長大，婦女們安心的照顧家庭，由於部落社區健康營造中心及民眾的努力與付出，才有今天豐碩的成果。

得獎作品為各營造中心今年度倡議健康議題的成果， 首推部落長者生命故事，藉由訪談部落長者，深入了解長者的生活智慧及傳承。使用文字、影像及音檔保存，形成具有部落健康文化的故事多媒體資料庫，成功保存珍貴的部落健康歷史與文化，以利傳承。而長者參與生命故事寫作更加提升長者自信心，促進心理健康與社會參與，讓我們更深入暸解與尊重長者的貢獻。

另外，部落傳統樂曲與舞蹈，更展現部落青銀健康活力；巧妙運用紅刺蔥、圓葉山胡椒、香椿、月桃葉、迷迭香、紫蘇、野薑花、煙燻臘肉等傳統植物或動物油入菜以降低油與鹽的使用以達到有效的改善或穩定高血壓、糖尿病；及對部落青少年手機成癮問題進行問卷調查，深入理解其手機成癮背後原因做探討，發現手機成癮問題與家庭家人陪伴、社區休閒設施不足有密切相關。

榮獲最佳感人故事優等獎的台東縣卡大地布文化發展協會，並在全國成果會中分享部落故事「甜在心坊」，獲得熱烈共鳴的掌聲！