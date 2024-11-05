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台東TPASS公共運輸通勤月票　調整實體購票場站

▲台東縣TPASS公共運輸通勤月票調整實體購票場站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣TPASS公共運輸通勤月票調整實體購票場站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣公共運輸通勤月票推行至今已滿一年，根據同期搭乘量的分析，市區公車、公路客運及台鐵的整體運量均穩步增長，顯示台東TPASS公共運輸通勤月票的使用效果顯著，進一步提升了台東縣公共運輸交通的搭乘率。政府近年來積極推動節能減碳政策，不僅提高了民眾的環保意識，更有效降低了學生和上班族等通勤族群的交通開支。

台東縣政府近日對於通勤月票購買地點進行異動調整，自10月16日起，台東縣民服務中心停止提供TPASS購退票服務，欲購買台東TPASS行政院通勤月票民眾，可至「台東火車站」旅客服務中心、「台東轉運站」旅客服務中心、成功鎮公所、長濱鄉公所及台東縣境內台鐵營運場站 (海端站及瑞和站為無人招呼站除外) 購買。

另外台東縣去年年底與宜蘭縣、花蓮縣推出《宜花東聯合售票》服務，外縣市旅客可在出發前提前購買台東TPASS公共運輸通勤月票，並於抵達台東縣後，搭乘公共運輸工具時進行開卡啟用。更多資訊請查詢台東TPASS通勤月票網站（https://taitung.tpass.tw）。

交通部公路局日前也針對行政院公共運輸通勤月票提出「短天期定期票」的需求規劃，希望能夠滿足短期交通或觀光旅遊需求的民眾，使其也能享受公共運輸的優惠服務。

除了台東TPASS公共運輸通勤月票的實體購票點有異動外，台東縣政府未來將規劃導入多元支付選項於線上購票平台，期望透過此服務，提供民眾更多樣化的支付選擇，同時推動並整合台東縣交通運輸服務的多元發展。目前，相關單位正著手規劃詳細內容，待主管機關核准後將正式公告實施。

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