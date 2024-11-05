　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

銀杏不會影響　「嗨！出發吧來台東」演唱會如期舉行

▲「嗨！出發吧來台東」演唱會如期舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「嗨！出發吧來台東」演唱會如期舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

秋颱一波接著一波，雖然康芮颱風災情還在努力復原中，下一個銀杏隨後已形成，但是根據中央氣象署預報資料，颱風銀杏持續朝西北方向移動，未來直接影響台灣機率較低，因此，台東縣政府5日宣布「嗨！出發吧來台東」演唱會，將如期於11月9、10日兩晚19:00至21:30，在台東市海濱公園國際地標前準時開唱，活動兩天皆免費自由入場，邀請來自全台的民眾能如期參加這場年度音樂盛會。

5日上午王志輝副縣長特別帶領縣府團隊場勘舞台搭設等準備工作與進度，確認活動場地已如期恢復，舞台硬體準時進場搭建中，此次舞台特別設計為Ｔ型延伸舞台，讓觀眾席與舞台能更近距離互動，更加碼兩晚皆有煙火秀，為台東夜空增添絢麗色彩，搭配多場次的音樂演出，展示台東的活力與韌性。

台東縣政府表示，11月9日晚間演出陣容包括彭佳慧、芒果醬Mango Jump、FEniX、滅火器、盧廣仲及謝金燕，並安排國語作業簿 – DJ賴皮MR.SKIN在煙火秀結束後帶來的After Party，完整一小時的華語經典金曲的DJ秀，讓現場觀眾盡情狂歡。翌日11月10日的演出陣容同樣精彩，包括林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場，邀請大家一起嗨翻台東！

精采活動一波接一波，為鼓勵更多人來台東旅遊，台東縣政府更加碼推出「預約台東假期2.0」方案優惠活動，透過官網報名及預約行程，11月25日之前出遊可享2千元獎勵金，每人最低888元起，不限使用次數，平假日都能使用。歡迎各地民眾在11月9日、10日白天前往金樽漁港觀賞衝浪賽事，並於傍晚搭乘接駁車到台東市海濱公園，國際地標前參加「嗨！出發吧來台東」演唱會，共同感受台東這片熱情土地的獨特魅力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度
劉曉慶被爆出軌…舊愛報警！稱遭助理威脅
雙11超殺優惠　大研生醫寵粉再抽iPhone 16
「預測大師」最終推算！賀錦麗勝率50%領先　若平手川普贏面大
不敵康芮強襲「偵颱哨兵」陣亡　氣象署發文悼：光榮殉職
快訊／美國兒少猥褻犯正面曝！　潛台35天行蹤不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市「AI新浪潮台南薪機會」就業論壇登場　善用AI共創雙贏

桃園警分局小檜溪派出所廳舍啟用　張善政：提供更優質辦公環境

銀杏不會影響　「嗨！出發吧來台東」演唱會如期舉行

高雄也有「黑湯匙」！道地螺獅粉、桂林米粉橫掃國際勇奪金銀

台東TPASS公共運輸通勤月票　調整實體購票場站

桃園南洋美食節創異市集11／9~10登場　體驗多元文化

颱風過後台東環保局啟動水質抽檢　籲煮沸後再飲用

假郵局致電喊帳戶遭他人冒名申請　台東大武警方及時阻詐

孕婦國道旁急產　南消四大隊消防員充當產婆接生母女均安

優化高齡照護品質　南消七大隊台南榮民之家火災搶救。大量傷病患演練

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

台南市「AI新浪潮台南薪機會」就業論壇登場　善用AI共創雙贏

桃園警分局小檜溪派出所廳舍啟用　張善政：提供更優質辦公環境

銀杏不會影響　「嗨！出發吧來台東」演唱會如期舉行

高雄也有「黑湯匙」！道地螺獅粉、桂林米粉橫掃國際勇奪金銀

台東TPASS公共運輸通勤月票　調整實體購票場站

桃園南洋美食節創異市集11／9~10登場　體驗多元文化

颱風過後台東環保局啟動水質抽檢　籲煮沸後再飲用

假郵局致電喊帳戶遭他人冒名申請　台東大武警方及時阻詐

孕婦國道旁急產　南消四大隊消防員充當產婆接生母女均安

優化高齡照護品質　南消七大隊台南榮民之家火災搶救。大量傷病患演練

台中「PARK」系建案遍地開花　意外揭露購屋新趨勢

黃偉晉PO友走光片「遭檢舉再發聲」！　公司聲明全文曝光

男業務入珠15顆！愛愛一脫褲「全被蓋住」糗爆了　急求救醫

4年前「川普陰謀論」原爆點！　鳳凰城選舉中心戒備森嚴如堡壘

《拳上2024》門票最貴48000元！福利公開「首排沙發看統神毆蹦闆」

台南市「AI新浪潮台南薪機會」就業論壇登場　善用AI共創雙贏

AI成長動能強勁　外資前9月淨匯入破1兆元創下史上新高

KID親做「雕形求子娃娃」：每次講都中　送阿夜他當場嚇傻！

別再為數字焦慮！營養師曝「8個狀況」讓體重起伏大

彰化芳苑將設火葬場！千人明赴縣府抬棺陳抗　200警力戒備

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

桃園分署五打七安案件聯合拍賣會　雙11登場

手拿砍刀開路前進…　台電復興區搶修復電

台南男子騎機車邊滑手機網友驚呼危險

第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南以棋會友

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

林燕祝公布陳啟昱台南光電弊案新證據

支持城市公安建設！企業豪捐千萬消防車挺高雄

忘記機車停放何處　枋寮警1招秒尋獲

雲林躋身全球7大智慧城市　張麗善赴西班牙參加高峰會

企業捐贈南消第一大隊個人熱顯像儀

五股觀音坑溪橋重建將完工　預計11月中旬開放通行

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

孕婦國道旁急產南消接生母女均安

山本悌二郎百年贈匾　重溫台日百年情誼

更多熱門

相關新聞

台東TPASS公共運輸通勤月票　調整實體購票場站　

台東TPASS公共運輸通勤月票　調整實體購票場站　

台東縣公共運輸通勤月票推行至今已滿一年，根據同期搭乘量的分析，市區公車、公路客運及台鐵的整體運量均穩步增長，顯示台東TPASS公共運輸通勤月票的使用效果顯著，進一步提升了台東縣公共運輸交通的搭乘率。政府近年來積極推動節能減碳政策，不僅提高了民眾的環保意識，更有效降低了學生和上班族等通勤族群的交通開支。

假郵局致電帳戶遭他人冒名申請　警方速阻詐

假郵局致電帳戶遭他人冒名申請　警方速阻詐

台東環保局啟動水質抽檢　籲煮沸後再飲用

台東環保局啟動水質抽檢　籲煮沸後再飲用

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

康芮颱風受災戶車輛定檢、違規罰單繳納　展延至明年5／31

康芮颱風受災戶車輛定檢、違規罰單繳納　展延至明年5／31

關鍵字：

演唱會颱風台東

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

快訊／北市信義區公車「屁股撞進超商」！　現場狀況不明

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面