銀杏不會影響　「嗨！出發吧來台東」演唱會如期舉行

▲「嗨！出發吧來台東」演唱會如期舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

秋颱一波接著一波，雖然康芮颱風災情還在努力復原中，下一個銀杏隨後已形成，但是根據中央氣象署預報資料，颱風銀杏持續朝西北方向移動，未來直接影響台灣機率較低，因此，台東縣政府5日宣布「嗨！出發吧來台東」演唱會，將如期於11月9、10日兩晚19:00至21:30，在台東市海濱公園國際地標前準時開唱，活動兩天皆免費自由入場，邀請來自全台的民眾能如期參加這場年度音樂盛會。

5日上午王志輝副縣長特別帶領縣府團隊場勘舞台搭設等準備工作與進度，確認活動場地已如期恢復，舞台硬體準時進場搭建中，此次舞台特別設計為Ｔ型延伸舞台，讓觀眾席與舞台能更近距離互動，更加碼兩晚皆有煙火秀，為台東夜空增添絢麗色彩，搭配多場次的音樂演出，展示台東的活力與韌性。

台東縣政府表示，11月9日晚間演出陣容包括彭佳慧、芒果醬Mango Jump、FEniX、滅火器、盧廣仲及謝金燕，並安排國語作業簿 – DJ賴皮MR.SKIN在煙火秀結束後帶來的After Party，完整一小時的華語經典金曲的DJ秀，讓現場觀眾盡情狂歡。翌日11月10日的演出陣容同樣精彩，包括林宥嘉、babyMINT、萬芳、吳克群、動力火車、羅志祥及Energy壓軸登場，邀請大家一起嗨翻台東！

精采活動一波接一波，為鼓勵更多人來台東旅遊，台東縣政府更加碼推出「預約台東假期2.0」方案優惠活動，透過官網報名及預約行程，11月25日之前出遊可享2千元獎勵金，每人最低888元起，不限使用次數，平假日都能使用。歡迎各地民眾在11月9日、10日白天前往金樽漁港觀賞衝浪賽事，並於傍晚搭乘接駁車到台東市海濱公園，國際地標前參加「嗨！出發吧來台東」演唱會，共同感受台東這片熱情土地的獨特魅力。