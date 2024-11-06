　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭藍營《財劃法》3大爭議　綠憂衝擊中央財政：連預算都編不出來

▲▼民進黨立法院黨團立委 召開記者會 批評財政委員會召委陳玉珍 財政收支劃分法修法 高雄市長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團立委與高雄市長陳其邁批評藍營強度《財劃法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，6日在藍營人牆戰術下，僅花三分鐘就送出財政委員會，引來綠營砲轟。細看藍白提案版本，當中有三大爭議：第一，衝擊中央財政彈性跟韌性；第二，修法後偏重藍營執政縣市；以及第三，財權、事權應一併考量，要修《財劃法》也要修《地方制度法》。

針對第一點爭議「衝擊中央財政彈性跟韌性」的部分，民進黨立委郭國文分析，國民黨的版本，按照114年的預算來推估，國民黨版會要求中央額外釋出6612億元，即使是宣稱的新版本也要4208億元。但是以114年總預算3兆1325億元來看，法定義務支出1.8兆，中央給地方的補助1兆，剩下的錢全給地方還不夠，而且以財政紀律法及預算法每年舉債上限15％規定，扣除已經編列的，只有2685億的舉債額度，主計長連預算都編不出來。

民進黨立委李坤城也指出，這樣的結果，等於是中央沒有任何的財政彈性跟韌性來應付比如說天災，或者甚至國際情勢的變化，而在要了中央這麼多錢，卻沒說要怎麼補，這也是違反《財政紀律法》當中第五條規定，「中央政府各級機關、立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源」。

▲▼民進黨整理國民黨《財劃法》版本爭議。（圖／記者陶本和、皮心瑀製表）

而對於藍營修法版本第二個爭議「偏重藍營執政縣市」，分配給鄉、鎮及縣轄市的公式指標不公一事，郭國文說，照國民黨新版，修法後有8個縣市自有財源占歲出比率超過100％，包括台北市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、基隆市、新竹市、金門縣。很巧，都是藍白執政縣市，但最低的卻是綠營執政的地方，以六都來看分別是台南79％最低，高雄80％次低，縣市最低是嘉義縣和澎湖縣的79％。

郭國文也提到，國民黨版最重要分配指標是人口，佔了67％權重，但是台南人口比彰化多63萬人，分配到的金額竟然還少了34億，根據藍營的公式算下去，吃虧的都是綠營執政縣市。

至於第三大爭議有關財權、事權，綠營主張「修《財劃法》也要修《地方制度法》」。李坤城表示，錢跟權應該一起來談，地方拿到錢，那權力也要跟著拿走，不能只想去拿錢，如果地方要分走那麼多，一些重大的工程，比如說像捷運，是由中央來統籌，並且補助地方，那若這樣修法後，未來中央沒有錢，那就是由地方自己來做處理。

李坤城舉自己的選區三重來說，有北環段，它就是很跨新北跟台北，不可能新北自己處理一段，台北自己處理另一段，所以要談《財劃法》，要連《地方制度法》一起來談，一塊餅就這麼大，你現在要拿走那麼多，中央剩下這麼少，過去補助地方的勢必要拿一些回來，否則中央也沒有空間運作。

《財劃法》25年未修，被藍白列為這個會期的優先法案，但對於稅款如何垂直分配，仍難有共識，紛紛期待能有政院版，行政院長卓榮泰的立場是「現行版本就是最好的版本」；而民進黨立委雖有個別提出《財劃法》修法版本，卻未涉及中央釋出更多財源給地方的關鍵部分。

李坤城表示，就行政院來講，目前的版本能夠運作下去，但修法通過之後，問題恐怕會更大，國民黨覺得說反正能夠從中央拿到錢就贏了，可是這對於台灣的整體財政來講不見得好，此外，一些像國防預算，可能因此減少，然後像一些中央有補助地方的如少子化的政策、社會住宅租金補貼等等，恐怕中央將沒法支付。

▲▼凍漲電價案大體討論發言 吳思瑤 李坤城 鍾佳濱 沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委李坤城。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
反覆政策vs.著火的世界！　路透盤點「川普3大外交挑戰」
冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗！業者曝背後含意
選秀男星「性侵12歲少女」遭判刑4年！　經紀人提出上訴
快訊／川普當選　賴清德發聲
川普確定勝選！17歲正妹孫女po合照祝賀
抽中賺近2.6萬！台灣虎航11／29掛牌
國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！幫地方財政解決2大問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德社群X恭賀川普喊「我有信心！」　為國人帶來昌盛經濟繁榮

外交部：已請駐美處轉致賴清德賀函　向川普表達期待進一步合作

卓榮泰恭賀川普當選　持續強化各項合作、共同深化台美關係

川普是商人不利台灣？謝志偉：應擔心舔中賤台的「台灣傷人」

快訊／賴清德恭賀川普當選　同步感謝拜登堅定支持台灣

川普重返白宮　台美21世紀倡議、租稅協定談判添變數

22公分超大尺寸！台北東區新開幕蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮

揭藍營《財劃法》3大爭議　綠憂衝擊中央財政：連預算都編不出來

國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！　幫地方財政解決2大問題

如果金門一年可增加100億　陳玉珍喊：就算被打到半死也甘願

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

賴清德社群X恭賀川普喊「我有信心！」　為國人帶來昌盛經濟繁榮

外交部：已請駐美處轉致賴清德賀函　向川普表達期待進一步合作

卓榮泰恭賀川普當選　持續強化各項合作、共同深化台美關係

川普是商人不利台灣？謝志偉：應擔心舔中賤台的「台灣傷人」

快訊／賴清德恭賀川普當選　同步感謝拜登堅定支持台灣

川普重返白宮　台美21世紀倡議、租稅協定談判添變數

22公分超大尺寸！台北東區新開幕蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮

揭藍營《財劃法》3大爭議　綠憂衝擊中央財政：連預算都編不出來

國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！　幫地方財政解決2大問題

如果金門一年可增加100億　陳玉珍喊：就算被打到半死也甘願

賴清德社群X恭賀川普喊「我有信心！」　為國人帶來昌盛經濟繁榮

台中少婦接孩子...特斯拉被鐵鎚砸成「馬蜂窩」　2煞認了收錢辦事

《與惡2》回歸！周渝民、薛仕凌雙影帝飆戲　痛失妻女：又一次衝擊

反覆政策vs.著火的世界！　路透盤點「川普3大外交挑戰」

遭經長轟炒股！雲豹能源發聲明駁斥　急喊「金管會可詳察」

外交部：已請駐美處轉致賴清德賀函　向川普表達期待進一步合作

川普勝選！美中角力將加劇　中國準備迎接更多競爭

卓榮泰恭賀川普當選　持續強化各項合作、共同深化台美關係

川普是商人不利台灣？謝志偉：應擔心舔中賤台的「台灣傷人」

實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

政治熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

遭綠抓包早缺牙　陳玉珍認周一牙就鬆脫

快訊／賴清德恭賀川普當選　同步感謝拜登堅定支持台灣

快訊／陳玉珍3分鐘審完財劃法！　陳其邁坐台下等嘸發言機會

影／藍委守主席台！郭國文不滿開罵　怒扯張智倫衣領

柯文哲爆在市長室收賄　陳東豪：最安全　

京華城獲840%容積仍不滿足　沈慶京羈押前聲請釋憲慘吞敗

受邀討論《財劃法》卻3分鐘速審　陳其邁不滿被騙：莊孝維？

川普重返白宮　台美21世紀倡議添變數

林口養豬場臭到ASML員工掩鼻上班！　侯友宜設專案小組取締

財劃法全武行　藍營「撂人」多位助理攻擊綠委畫面全曝光

遭民進黨立委壓桌打！　陳玉珍：我現在非常恐懼

更多熱門

相關新聞

國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！　幫地方財政解決2大問題

國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！　幫地方財政解決2大問題

《財政收支劃分法》攸關中央、地方數千億元的財政分，至今已25年未修改，藍白黨團自上會期便力推修法，卻也因此引爆朝野衝突不斷，但今（6日）在國民黨強力運作下，將黨版《財劃法》修正草案於混亂中送出委員會。究竟讓朝野打成一團，召委陳玉珍還一度被壓在桌上暴打的財劃法修正重點有哪些？

金門一年增加100億　陳玉珍喊：被打到半死也甘願

金門一年增加100億　陳玉珍喊：被打到半死也甘願

快訊／藍綠審財劃法肉搏戰　韓國瑜說重話

快訊／藍綠審財劃法肉搏戰　韓國瑜說重話

1圖揭國民黨版《財劃法》多離譜　林俊憲：赤裸裸幫執政縣市搶錢

1圖揭國民黨版《財劃法》多離譜　林俊憲：赤裸裸幫執政縣市搶錢

財劃法3分鐘出委員會！高雄綠營跳腳開轟

財劃法3分鐘出委員會！高雄綠營跳腳開轟

關鍵字：

民進黨國民黨立法院總預算財劃法

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

更新／川普當選！　以色列總理道賀

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

即／川普確定當選美國總統！

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面