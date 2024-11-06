揭藍營《財劃法》3大爭議　綠憂衝擊中央財政：連預算都編不出來

▲民進黨團立委與高雄市長陳其邁批評藍營強度《財劃法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，6日在藍營人牆戰術下，僅花三分鐘就送出財政委員會，引來綠營砲轟。細看藍白提案版本，當中有三大爭議：第一，衝擊中央財政彈性跟韌性；第二，修法後偏重藍營執政縣市；以及第三，財權、事權應一併考量，要修《財劃法》也要修《地方制度法》。

針對第一點爭議「衝擊中央財政彈性跟韌性」的部分，民進黨立委郭國文分析，國民黨的版本，按照114年的預算來推估，國民黨版會要求中央額外釋出6612億元，即使是宣稱的新版本也要4208億元。但是以114年總預算3兆1325億元來看，法定義務支出1.8兆，中央給地方的補助1兆，剩下的錢全給地方還不夠，而且以財政紀律法及預算法每年舉債上限15％規定，扣除已經編列的，只有2685億的舉債額度，主計長連預算都編不出來。

民進黨立委李坤城也指出，這樣的結果，等於是中央沒有任何的財政彈性跟韌性來應付比如說天災，或者甚至國際情勢的變化，而在要了中央這麼多錢，卻沒說要怎麼補，這也是違反《財政紀律法》當中第五條規定，「中央政府各級機關、立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源」。

而對於藍營修法版本第二個爭議「偏重藍營執政縣市」，分配給鄉、鎮及縣轄市的公式指標不公一事，郭國文說，照國民黨新版，修法後有8個縣市自有財源占歲出比率超過100％，包括台北市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、基隆市、新竹市、金門縣。很巧，都是藍白執政縣市，但最低的卻是綠營執政的地方，以六都來看分別是台南79％最低，高雄80％次低，縣市最低是嘉義縣和澎湖縣的79％。

郭國文也提到，國民黨版最重要分配指標是人口，佔了67％權重，但是台南人口比彰化多63萬人，分配到的金額竟然還少了34億，根據藍營的公式算下去，吃虧的都是綠營執政縣市。

至於第三大爭議有關財權、事權，綠營主張「修《財劃法》也要修《地方制度法》」。李坤城表示，錢跟權應該一起來談，地方拿到錢，那權力也要跟著拿走，不能只想去拿錢，如果地方要分走那麼多，一些重大的工程，比如說像捷運，是由中央來統籌，並且補助地方，那若這樣修法後，未來中央沒有錢，那就是由地方自己來做處理。

李坤城舉自己的選區三重來說，有北環段，它就是很跨新北跟台北，不可能新北自己處理一段，台北自己處理另一段，所以要談《財劃法》，要連《地方制度法》一起來談，一塊餅就這麼大，你現在要拿走那麼多，中央剩下這麼少，過去補助地方的勢必要拿一些回來，否則中央也沒有空間運作。

《財劃法》25年未修，被藍白列為這個會期的優先法案，但對於稅款如何垂直分配，仍難有共識，紛紛期待能有政院版，行政院長卓榮泰的立場是「現行版本就是最好的版本」；而民進黨立委雖有個別提出《財劃法》修法版本，卻未涉及中央釋出更多財源給地方的關鍵部分。

李坤城表示，就行政院來講，目前的版本能夠運作下去，但修法通過之後，問題恐怕會更大，國民黨覺得說反正能夠從中央拿到錢就贏了，可是這對於台灣的整體財政來講不見得好，此外，一些像國防預算，可能因此減少，然後像一些中央有補助地方的如少子化的政策、社會住宅租金補貼等等，恐怕中央將沒法支付。

▲立委李坤城。（圖／記者屠惠剛攝）