如果金門一年可增加100億　陳玉珍喊：就算被打到半死也甘願

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

立法院財政委員會今（6日）續審《財劃法》，國民黨召委陳玉珍4日與民進黨立委發生推擠，導致他牙齒做的「牙套」出現鬆脫，她只好自己硬裝回去，今早續審時，藍綠又發生激烈肢體衝突，導致她牙齒完全掉落。對此，陳玉珍表示，如果財劃法通過，金門一年可增加100億，「我就算被打到半死，我也甘願」！

▲陳玉珍會議結束後，立即南下看牙。（圖／記者林名揚翻攝）



早上會議一結束，陳玉珍立即南下高雄回診看牙，經主治醫師評估，醫師表示，因受到強烈撞擊，連牙齒基座、牙根及牙套都有損壞情況，可能得要到農曆年前才能修復如初。

▲陳玉珍假牙掉落。（圖／記者屠惠剛攝）



陳玉珍提到，其實整個《財劃法》的審查，她本來就是希望大家能夠理性討論，逐條審查。因此，在她擔任財政召委後，雖然上會期早已舉辦過公聽會，她還是再次安排公聽會，聆聽各界意見，同時也是等待行政院的版本趕快送進來立院。直到行政院長卓榮泰公開表明，現行的《財劃法》就是最好版本，意即要讓25年遲遲無法修正的《財劃法》「無限期擱置」，她才下定決心不等待行政院版本，依現有朝野各黨團委員提案版本來進行審查。

▲國民黨立委陳玉珍宣布財委會散會，遭民進黨立委賴惠員等人追打。（圖／記者林敬旻攝）



陳玉珍說，不論是「廣泛討論」或是進入「逐條審查」前，民進黨委員不斷用會議詢問及程序發言等杯葛議事的作為，她依舊還是讓民進黨委員「問好問滿」，無奈週一晚間當他宣布要進行「逐條審查」時，民進黨就開始製造衝突，搶奪議事人員宣讀文件，讓會議無法進行。陳玉珍說，民進黨不是常說「沒有討論，不是民主」，怎麼真要進入逐條討論的時候，卻只剩下癱瘓議事，暴力相向？

陳玉珍表示，今天《財劃法》修正案完成初審，送出委員會，接下來還有委員會協商及朝野協商，她誠心期盼民進黨團立委同仁們能夠好好坐下來，大家一起對這部25年都未修正過的《財劃法》來共同討論，加以修正，讓中央及地方各自財源分配更加合理。她個人牙套脫落斷裂事小，但《財劃法》，金門一年可增加30億預算才是「大事」。

