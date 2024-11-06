陳其邁列出藍版財劃法「4點不公平」：對中南部形同懲罰

▲陳其邁對於財劃法發表看法，希望中央、地方充分協商後，再進行審議。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

立院財政委員會6日續審《財劃法》修正法案，國民黨召委陳玉珍3分鐘就將法案送出，引起藍綠衝突。對此，應邀出席會議的高雄市長陳其邁表示，他贊成修《財劃法》，但原先希望能夠充分表達地方意見，卻沒有發言的機會，讓他深感遺憾，同時也列出4個不公平的點，希望中央、地方充分協商，再來進行審議。

陳其邁6日晚間在臉書表示，他贊成修《財劃法》，但必須經過中央、地方充分協商，再由財委會來進行審議，因為《財劃法》不僅牽涉到財政收支，還會涉及相關事權的中央地方分權。

陳其邁說，他早上希望能夠在財委會充分表達地方意見，結果沒有發言的機會，令人感到相當遺憾。陳其邁認為，《財劃法》修法應從人口結構、土地面積、發展經濟、區域治理等個因素審慎考量。

▲陳其邁對於財劃法發表看法，希望中央、地方充分協商後，再進行審議。（圖／記者屠惠剛攝）



陳其邁對此也提出了4點他認為不公平的點，分別如下：

一、國民黨版本，首都保留3%分配款，合不合理？所有統籌分配款分配方式全部按人頭來計算的話，人口一定是集中在城市都會區，鄉村地區人口比較少，意味著所有資源都集中在都會區，擴大城鄉差距。

二、人口結構老化各縣市都不同，高雄65歲以上長輩的人口達54萬人，比台中市多7萬人，比桃園市多17萬人。長輩照顧包括長照、醫療等社福支出，可說是沉重負擔。不考慮人口結構的話，對社會福利、醫療健保支出更重的中南部地方縣市政府，形同懲罰，很不公平。

三、以區域的土地面積來看，高雄幅員遼闊，土地面積是台北近11倍之大。以颱風為例，要搶修的道路、橋樑，以及基本建設需求、治水、公共建設等，這些經費都遠比台北市來得多。假如單以人口，卻忽略了土地面積計算，對高雄市來講不公平。

四、沒有考慮到各縣市發展產業結構不同。以高雄為例，高雄市碳排（2022年）是5235萬噸，台北1000萬噸碳排，碳排是台北5倍之多；高雄發的電約500億度，其中很多是燃煤電廠，我們用的電大概307億度約6成，其他的電都南電北送。不管是碳排或者是電力的負擔，都造成南部地區、中南部，對環境負擔的成本增加。

▲陳其邁對於財劃法發表看法，希望中央、地方充分協商後，再進行審議。（圖／記者屠惠剛攝）



陳其邁說，各地方經濟體就像疊羅漢，撐起台灣的產業發展，其中高雄以鋼鐵、石化業為主，負重前行、位在最底層，最辛苦承擔高碳排、空汙，但分配比例較少。反觀台北以金融服務為由，在疊羅漢的頂端風光，竟能夠分配到3％的首都特別分配額，他覺得不公平。

陳其邁強調，中央財政分配主要有3種，除了統籌分配款以外，還包含一般補助、計畫型補助，不過稅收的總額固定，若將統籌款增加補助到地方，當然會排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算。

陳其邁舉例，過去中央會考慮到地方財政，例如計畫型補助，通常會進行一項公共建設，若是財政狀況比較不佳的縣市，經費會讓地方政府負擔比例較低、中央政府負擔比例較高。而若是財政較佳的縣市如六都，則是降低中央補助的比例，某種程度上能夠平衡區域發展。

至於一般補助的部分，同樣會考慮各縣市的基本建設需求，以及社福、人口結構等等。若是人口老化嚴重的地區，會獲得更多的預算補助，若一般性補助的預算減少，最受影響的肯定是原先財政不佳的縣市。因此，陳其邁認為，3種財政分配的方式加總起來，國民黨的版本，對人口較少的縣市不見得有利。

陳其邁呼籲，《財劃法》的修法，應由行政院召集各地方政府，大家討論尋求共識。也希望立院能夠好好審酌《財劃法》牽涉的範圍、地方政府的意見，不應以黨派來看財政收支劃分，否則可能對台灣區域均衡發展造成嚴重影響。