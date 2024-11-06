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鍾佳濱暴走「搶記者採訪證」！立院記者聯誼會譴責：侵犯人身自由

▲▼ 鍾佳濱突擊檢查記者採訪證。（圖／ETtoday攝影中心）

▲鍾佳濱突擊檢查記者採訪證。（圖／ETtoday攝影中心）

記者閔文昱／綜合報導

立法院財委會今（6日）續審財劃法修法修正案，朝野爆發肢體衝突，其中，民進黨立委鍾佳濱在一波衝突中，突然要求現場拍攝記者離開，伸出雙手要求媒體退後，隨後更開始檢查在場攝影記者的立法院採訪證。對此，立法院記者聯誼會也發出3點聲明嚴厲譴責，認為鍾佳濱的舉動不僅侵害了採訪權，更侵犯了記者的人身自由。

財委會今續審《財劃法》部分條文修正草案，朝野立委再度爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委郭國文更直接拉扯國民黨立委張智倫衣領。鍾佳濱見狀上前勸架，要把兩人跟媒體隔開，但他卻忽然開始檢查在場攝影記者的立法院採訪證，甚至質問一名攝影記者「哪個媒體」，在場藍委見狀不斷大喊「鍾佳濱擋媒體」，就在該名攝影記者離開後，鍾佳濱又上前問是哪家媒體，該攝影則出示記者證。

對此，立法院記者聯誼會在聲明中表示，鍾佳濱在沒有遭受任何推擠的情況下，無端對該名攝影記者的媒體證進行查驗，此舉不僅嚴重侵害媒體採訪權，更直接侵犯記者的人身自由，令人質疑其動機為何。

記者聯誼會在聲明中表示，依照規定，所有進入立法院會議室內採訪的記者，都必須事先接受駐衛警的身分查驗，才能入內進行報導。然而鍾佳濱卻在會議進行當下，無故在會議室內對已通過身分查驗的記者再度進行查核，做法顯然不合理，有違採訪自由。

記者聯誼會在聲明中也表達了對這名攝影記者的關切，雖然對方並非聯誼會成員，但在立院採訪過程中遭到鍾佳濱的侵犯，聯誼會對此表示遺憾。聯誼會也感謝現場伸出援手與聲援的媒體同業與朝野立委、助理。

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