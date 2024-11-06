違規拒檢還加速衝撞！桃園警追30公里新北逮人　抄出喪屍煙彈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局新成立的小檜溪派出所員警，昨（5）日深夜在寶山街巡邏發現轎車轉彎未打方向燈，進行勸導時對方不但拒檢且一度企圖衝撞員警後高速逃逸，警方通報線上警力圍捕，該輛轎車竟一路逃竄至新北市三重區，後來因失控撞上路旁轎車才停下，車上2人分頭逃竄，警方拘捕到徐姓乘客到案，並起出俗稱「喪屍煙彈」之三級毒品，同案駕駛陳姓男子則乘隙逃逸，警方偵訊後將徐男移送桃檢偵辦，並追查在逃陳男到案。

▲桃園警分局小檜溪派出所員警昨天深夜攔查違規轎車，對方拒檢且欲衝撞員警高速逃逸，警方在新北市三重區查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天深夜11時許，小檜溪派出所員警在桃園區寶山街巡邏時，發現一輛深色轎車轉彎時未打方向燈，員警進行攔查勸導時，該轎車卻拒絕配合停車受檢，且猛踩油門高速逃逸，員警立即通報線上警網圍捕攔查。該輛轎車沿途蛇行且連續闖紅燈高速逃離，一路沿龜山、新北區逃竄，龜山警與三重警方都加入圍捕。

▲桃園警分局小檜溪派出所員警昨天深夜攔查違規轎車，跨區圍捕拒檢逃逸轎車徐姓乘客到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警一路追緝，該輛轎車瘋狂逃逸，為躲避員警攔截甚至駛入加油站企圖躲避，桃園警方追捕長達30餘公里，該輛轎車在新北市三重區某路段，失控撞上路旁停放轎車無法繼續逃逸時，駕駛陳男與37歲徐姓乘客見員警趕到，立即下車分頭逃逸，員警立即逮捕徐男，並在車內發現三級毒品依托咪酯，即俗稱「喪屍煙彈」，員警訊問後依違反毒品管制條例、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並追查在逃共犯陳男到案。

▲桃園警分局小檜溪派出所員警昨天深夜攔查違規轎車，對方拒檢且欲衝撞員警高速逃逸，員警在轎車上起出「喪屍煙彈」，三級毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）