　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁

▲▼香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁。（圖／翻攝香港警務處）

▲香港警方破獲一處「喪屍菸彈」製毒工廠。（圖／翻攝香港警務處）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方近日破獲一處「喪屍菸彈」（香港稱：太空油）製毒工廠，起出大量原材料及菸彈。香港警方今年已破獲60起喪屍菸彈案，香港政府也計劃於明年修法加重相關罰則，將持有及吸食的最高刑罰升至監禁7年，販運或非法進口的最高刑罰升至終身監禁。

香港警方在行動中起出了1.3公斤的「喪屍菸彈」原材料「依托咪酯粉」、200毫升菸油以及360多個菸彈，並逮捕一名20歲的男子，他涉嫌將粉末混入甘油，加熱後製成菸彈。

▼警方起初數百顆喪屍菸彈。（圖／翻攝香港警務處）

▲▼香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁。（圖／翻攝香港警務處）

香港警方今年已破獲60起「喪屍菸彈」案，較去年的8起大幅增加。不過，目前喪屍菸彈在香港只能以《藥劑業及毒藥規例》起訴，最快要到明年立法後，才能將「依托咪酯」列為毒品。

香港中毒控制中心顧問醫生張耀君表示，香港已至少有3起死亡病例懷疑與「喪屍菸彈」有關，「依托咪酯」是一種「入門」毒品，吸食這些入門毒品會導致濫用者對其他毒品的看法改變，增加接觸、用毒的社交圈，導致更容易接觸其他更危險的毒品。

張耀君指出，「依托咪酯」的急性毒性，在臨床上可見人身事故、交通意外，甚至被性侵；慢性毒性方面，會導致身體荷爾蒙不正常，皮質醇不足，影響身體對疾病及壓力的反應；也會導致女性雄性荷爾蒙變多，皮膚變差，月經失調、陰部變形。

香港政府今年的施政報告附篇提出，須加強對依託咪酯的管制，將依託咪酯納入《危險藥物條例》管制，目標明年上半年完成將依託咪酯列為毒品，非法管有或吸食含依託咪酯的「喪屍菸彈」，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬港元（約390萬元新台幣），販運或非法進口的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元（約1960萬元新台幣）。

▲▼香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁。（圖／翻攝香港警務處）

▲▼香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁。（圖／翻攝香港警務處）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
兒摔水溝溺斃！父母轟「死亡陷阱」提國賠　真相曝光
乾糧撐3天！　受困4人冷靜自救脫險
劉德華大中午開唱！　喊「我們就假裝是前天晚上」
不忍了！黃國昌：希望柯主席能點頭提抗告
快訊／警官夫妻Cosplay「阿北上銬」　懲處出爐
周杰倫加開「不到1分鐘搶光」！　網一片崩潰
快訊／22歲女騎士遭撞飛死亡　畫面曝光
蕭敬騰、Summer宣布「捐出700萬婚禮禮金」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁

中國擴大免簽國家範圍　包括韓國挪威等9國

陸女耳鳴4天「聽見轟轟聲」　竟是「蟑螂鑽入耳朵」黏住了！

陸證實：歐委會將派員赴陸　就電動車反補貼稅磋商

幣安創辦人出獄：被獄警問「要買什麼幣？」　還交了幾個朋友

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

面試官出題「玩撲克牌」測應酬能力　求職男連打19局！回家才想通

大陸手機「修一半電池爆炸」　維修員慘遭火焰噴臉

對外擴大開放　中國全面取消製造業外資准入限制

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地　擔架抬出急送醫

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁

中國擴大免簽國家範圍　包括韓國挪威等9國

陸女耳鳴4天「聽見轟轟聲」　竟是「蟑螂鑽入耳朵」黏住了！

陸證實：歐委會將派員赴陸　就電動車反補貼稅磋商

幣安創辦人出獄：被獄警問「要買什麼幣？」　還交了幾個朋友

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

面試官出題「玩撲克牌」測應酬能力　求職男連打19局！回家才想通

大陸手機「修一半電池爆炸」　維修員慘遭火焰噴臉

對外擴大開放　中國全面取消製造業外資准入限制

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地　擔架抬出急送醫

太平百坪烤漆工廠大火！油漆甲苯助燃烈焰狂燒　2廠房陷火海

快訊／「國策顧問」陳輝東辭世　享壽87歲

直擊／劉德華中午開唱「陳志強、沈春華都來了」　她曝曾險被天王嚇死

搶周杰倫加開票區！一票人「被3個字母」搞到火大：一直出現錯誤

戴維斯狂轟38分、詹皇27分10助攻　湖人擊退暴龍終止2連敗

騎樓機車起火「透天厝整幢燒起來」　苗栗婦嗆傷受困陽台

台中退休男「一日客運北中行」　挑1680健康錠行竊畫面曝光

兒摔水溝溺斃！父母轟護欄「死亡陷阱」提國賠　真相曝光：他吸毒

金鐘辦完半月「Sandy隨身物還在他家」！方形本體照曝 她認：太拜池了

蘇丹紅咖哩粉桃園也遭殃　1賣場進貨60盒「全部賣光」急回收

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地 擔架抬出急送醫

面試官測應酬能力出題「玩撲克牌」　求職男連打19局才想通

35歲東北姑娘身價8.5億進富豪榜 創業5年公司估值破百億美元

國台辦要台灣解除禁團令　陸委會要求放陸客

習近平會見澳門準特首岑浩輝

大陸手機「電池爆炸」　維修員遭火噴臉

陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」 一天只花3元失控喊：好鹹啊

幣安創辦人出獄：獄警問我要買什麼幣？

停辦雙11晚會！阿里：活動預算補給商家

陸女耳鳴4天　竟是「蟑螂鑽入耳」黏住

20年再見！北京鼎泰豐倒數熄燈

陸證實：歐將派員赴陸　磋商電動車反補貼稅

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

更多熱門

相關新聞

24歲男開車撞超商釀2傷　警查出他吸喪屍煙彈

24歲男開車撞超商釀2傷　警查出他吸喪屍煙彈

雲林西螺鎮9月12日晚間19時許，一名24歲的廖姓男子駕車撞進便利商店的用餐區，導致一男一女顧客受傷，其中33歲女性傷者手部骨折。雲林縣警局查出肇事的廖姓男子是吸食喪屍煙彈所致，使吸毒違駕再受到重視，雲林縣議會今（29）日質詢要求警方要從源頭壓制。

新竹男租屋處分裝「喪屍煙彈」被逮

新竹男租屋處分裝「喪屍煙彈」被逮

又是喪屍煙彈！男大生騎樓下吸食被抓包

又是喪屍煙彈！男大生騎樓下吸食被抓包

台南男騎士吸喪屍菸彈自摔　警路過當場逮人

台南男騎士吸喪屍菸彈自摔　警路過當場逮人

「喪屍煙彈」頻釀禍！高雄刑大校園反毒

「喪屍煙彈」頻釀禍！高雄刑大校園反毒

關鍵字：

喪屍菸彈喪屍煙彈依托咪酯

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

曾之喬臨盆倒數！

警官夫妻拉兒Cosplay「阿北上銬」　南警高司怒查處

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

王定宇轟劉德華延燒　作家：有魄力就禁陸星入台

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

全台最大黃牛夫妻　最高可罰6500萬

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面