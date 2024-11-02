香港擬重罰「喪屍菸彈」　吸食最高關7年、販運可終身監禁

▲香港警方破獲一處「喪屍菸彈」製毒工廠。（圖／翻攝香港警務處）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方近日破獲一處「喪屍菸彈」（香港稱：太空油）製毒工廠，起出大量原材料及菸彈。香港警方今年已破獲60起喪屍菸彈案，香港政府也計劃於明年修法加重相關罰則，將持有及吸食的最高刑罰升至監禁7年，販運或非法進口的最高刑罰升至終身監禁。

香港警方在行動中起出了1.3公斤的「喪屍菸彈」原材料「依托咪酯粉」、200毫升菸油以及360多個菸彈，並逮捕一名20歲的男子，他涉嫌將粉末混入甘油，加熱後製成菸彈。

▼警方起初數百顆喪屍菸彈。（圖／翻攝香港警務處）



香港警方今年已破獲60起「喪屍菸彈」案，較去年的8起大幅增加。不過，目前喪屍菸彈在香港只能以《藥劑業及毒藥規例》起訴，最快要到明年立法後，才能將「依托咪酯」列為毒品。

香港中毒控制中心顧問醫生張耀君表示，香港已至少有3起死亡病例懷疑與「喪屍菸彈」有關，「依托咪酯」是一種「入門」毒品，吸食這些入門毒品會導致濫用者對其他毒品的看法改變，增加接觸、用毒的社交圈，導致更容易接觸其他更危險的毒品。

張耀君指出，「依托咪酯」的急性毒性，在臨床上可見人身事故、交通意外，甚至被性侵；慢性毒性方面，會導致身體荷爾蒙不正常，皮質醇不足，影響身體對疾病及壓力的反應；也會導致女性雄性荷爾蒙變多，皮膚變差，月經失調、陰部變形。

香港政府今年的施政報告附篇提出，須加強對依託咪酯的管制，將依託咪酯納入《危險藥物條例》管制，目標明年上半年完成將依託咪酯列為毒品，非法管有或吸食含依託咪酯的「喪屍菸彈」，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬港元（約390萬元新台幣），販運或非法進口的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元（約1960萬元新台幣）。