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新竹男租屋處分裝「喪屍煙彈」　警搜出市價230萬毒品

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警在馮男進電梯時將其逮補。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

新竹縣1名45歲馮姓男子，平時除了第一、第二級毒品外，還涉嫌販賣俗稱喪屍毒品的依托咪脂煙彈，台中市刑大掌握線索，今年6月前往馮男租屋處逮人，當場查獲海洛因、安非他命、喪屍煙彈39顆等贓證物，全部毒品約市價230萬元，台中地檢署近日偵結，依毒品罪嫌將他起訴。

台中市刑大偵二隊今年初偵辦毒品案，溯源發現上手是1名來自新竹的馮姓男子，專案小組調查發現，馮男除了販賣海洛因、安非他命等毒品，因發現電子煙在年輕族群中有龐大市場，便在租屋處內分裝以依托咪脂為原料的麻醉煙彈（又稱喪屍煙彈），並加以販售。

據查，依托咪脂是一種超短效靜脈麻醉藥物，在台灣是管制藥物，常用於手術麻醉，後來被不法之徒非法添加在電子煙濫用，一顆煙彈約3到5公克，可供吸食者吸10口，通常使用2、3口就能「鏗掉（精神恍惚）」，今年6月被列為第三級毒品，近期法務部更擬升為第二級毒品。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警在馮男租屋處查獲海洛因、安非他命、喪屍煙彈39顆等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案蒐證完備後，專案小組前往馮男新竹縣新竹市的租屋處執行搜索，查獲到海洛因13包（毛重715.85公克）、安非他命13包（毛重508.23公克）、液體卡西酮3瓶、麻醉煙彈39顆、空煙彈1批、丙二醇2瓶、甜橙劑1瓶、甘油1瓶、菸油8瓶、菸油分裝針筒、手機、現金7萬元等贓證物。

警方偵訊後依法移送台中地檢署偵辦，檢方9月28日偵結，認犯罪事證明確，依毒品罪嫌將馮男起訴。

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