桃園嬤「膠帶纏口鼻」藏紙箱！民眾嚇壞急通報...真相曝光

▲桃園市平鎮區巷口處紙箱窩藏遭綑綁的婦人。（圖／翻攝彭士益臉書）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名78歲鍾姓婦人疑因久病厭世，清晨將自己以繩索及膠帶纏繞脖頸和口、鼻，將自己藏在巷口處紙箱內一動也不動，一度遭誤認為綑綁命案，當地彭姓里長獲報後立即通知警方前往處理，經警方調閱監視器及訪查親友查證，證實為久病厭世之舉，鍾婦也在消防隊及時救護下挽回一命。

今日清晨平鎮區福林里長彭士益接獲民眾電話，「有人死在巷口」，他立即衝往發現紙箱內有人不知是生是死？並通報警方前來，掀開紙箱發現阿婆鼻子嘴巴被膠纏繞著，脖子被繩子綑綁著他一直喊著「阿婆、阿婆」，發現阿婆眼皮有微微顫抖，於是立刻鬆開膠帶及剪開繩子，並交由趕來的警方和消防人員。

桃園市政府消防局於6日上午7時35分許接獲報案，在平鎮區學園街有民眾受困紙箱內，頸部和口鼻被人用繩子和膠帶纏繞，轄區第四大隊山峰分隊立即派消防人員2名、救護車1輛前往救助。現場為1位女性患者，脖子有遭繩索及膠帶纏繞，患者對痛有反應，救護人員給予面罩給氧、半坐臥、保暖等救護處置，送往桃園國軍總醫院救治，所幸成功救回一命。

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