淡水河漂男浮屍「口鼻封膠帶」身份確定　生前最後畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市警大同分局接獲報案，在6日清晨6時許，有清潔人員在重陽橋上打掃時，發現有1具遺體在河面上載浮載沉，通知警消到場後確定為1名男性浮屍，且口鼻皆以膠帶纏繞。7日上午，身份比對出爐，警方也循線通知男子家屬北上認屍，初步研判男子案發當天是獨自往河堤邊，並無其他人在場。

▲男性浮屍膠帶封住口鼻，警方比對身份出爐，監視器也拍下陳男（紅圈）獨自走到河堤畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，警消將遺體打撈上岸後，發現遺體臉部有被膠帶纏繞痕跡，懷疑案情不單純，但因遺體泡水有段時間，所以臉部已經難以辨認，加上身上有沒有相關證件，最後只好以指紋比對身分，於7日上午比對出死者身份是55歲陳男。

檢警初步判斷，陳男應該落水有1、2天的時間，身體已經明顯浮腫，臉部有纏繞膠帶，但身上初步勘驗並沒有明顯外傷，手錶也都還戴著、沒有遭人綑綁的跡象。

警方透過指紋比對出陳男身份後，發現陳男原本是南投人，但與家人分離約40年，平時鮮少聯繫，所以警方確認身份後立刻通知住在南投的哥哥、姊姊北上，替陳男處理後事。

警方表示，陳男平時獨自住在新北市中和區，經查訪附近鄰居、調閱監視器，發現陳男經濟狀況不佳，當天獨自走往河堤邊，手機也被華中橋堤外淺灘上的釣客拾獲，因此不排除該處為陳落水地點。

據悉，陳姓男子被找到時，身上有一包香菸、打火機以及600元現金，還有一串保時捷標誌的鑰匙圈，但警方查證陳男名下只有電動車，所以認為該鑰匙圈只是裝飾品。

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