淡水河男浮屍「口鼻遭封膠帶」　留有保時捷鑰匙圈...身份曝光



▲男浮屍膠帶封住口鼻，警方比對身份出爐。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警大同分局接獲報案，在6日清晨6時許，有清潔人員在重陽橋上打掃時，發現有1具遺體在河面上載浮載沉，通知警消到場後確定為1名男性浮屍，且口鼻皆以膠帶纏繞，警方獲悉後立刻採集相關生物跡證比對身份，身份也在7日上午比對出爐，警方也循線通知男子家屬北上認屍。

警方指出，警消將遺體打撈上岸，發現案情並不單純，男屍臉部有被膠帶纏繞痕跡，但是因為遺體泡水有段時間，所以臉部已經難以辨認，加上身上有沒有相關證件，也將依照衣著以及採集相關DNA、齒模以及指紋比對身分，並在7日上午比對出男子身份。

檢警確認浮屍身份為55歲的陳姓男子，初步判斷陳男應該落水有1、2天的時間，身體已經明顯浮腫，男屍臉部有纏繞膠帶，但是身上初步勘驗並沒有明顯外傷，手上的手錶也都還帶著、也沒有遭人綑綁的跡象，目前先行排除他殺可能。

警方透過指紋比對出陳姓男子身份，發現陳姓男子原本是南投人，但是與家人分離約40年，所以平時鮮少聯繫，警方確認身份後立刻通知陳位於南投的哥哥、姊姊北上，替陳姓男子處理相關後事。

據悉，陳姓男子被找到身上有一包香菸、打火機以及600元現金，另外還有一串保時捷標誌的鑰匙圈，但是警方查證陳男名下只有電動車，所以認為該鑰匙圈只是裝飾品。

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