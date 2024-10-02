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專程飛台灣追山陀兒！知名追風者見台人「防颱1招」搖頭：蠢事

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Josh Morgerman - icyclone）

▲莫格曼稱玻璃上貼X很蠢。（圖／翻攝自FB／Josh Morgerman - icyclone）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒颱風襲台，吸引國外知名追風者莫格曼（Josh Morgerman）關注，他1日晚上7點多在粉專發文，報告自己從美國搭機來台後，馬上轉車到台南。不過，莫格曼文末提到，「台灣是我去過的最能應對颱風的地方之一，但是這裡還是有人會做一些蠢事，比如用膠帶封窗戶」，引發PTT議論。

莫格曼9月30日就曾在FB粉專發文，曬出新台幣的照片，預告自己要追山陀兒颱風，並將山陀兒颱風形容為「巨獸」，1日晚間則貼出人已經到台南的照片。不過莫格曼似乎對防颱1景象感到納悶，那就是拿膠帶在玻璃上貼「X」，「這裡還是有人會做一些蠢事，比如用膠帶封窗戶」，還直呼這是防颱迷思。

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這段話引發PTT網友討論，就有人在Gossiping板問卦，「知名追風者到台南 說玻璃貼膠帶很蠢」，看到莫格曼的貼文後，他忍不住，求問「拿膠帶貼窗戶真的很蠢嗎QQ？」

貼文一出，底下網友議論紛紛，「其實是沒用措施，只是沒人宣導不用貼」、「吹破後整塊落地，噴濺的範圍比貼住更大吧」、「確實啊，兩片膠帶根本起不了作用啊」、「玻璃貼膠帶會改變應力作用方式，導致風力無法平均分散，玻璃更容易破掉」、「就一代傳一代，但沒人知道原本的用意」、「古早的玻璃要貼，現在的玻璃不用了。」

事實上，曾有從事專業鋁門工程的技師指出，一般店家或大型辦公樓層所安裝的高價強化玻璃，交叉貼上膠帶其實更危險！由於強化玻璃受到強烈撞擊後，會碎成不割手的一粒粒細碎片。「貼上膠帶反而會黏成沉重一大塊，若跌落在街頭殺傷力相當可怕。」

若民眾堅持要在強化玻璃上貼膠帶，「就要貼滿滿一整面」加強表面抗擊力，但貼這種麻煩大工程幾乎沒人會想嘗試，還不如不貼！而一般民眾家中使用的普通玻璃，用膠帶加強固定則是正確的防颱做法。

不知道家中門窗是哪種玻璃怎麼辦？分辨方式很簡單，若是強化玻璃或是兩片玻璃中間夾入樹脂的「膠合玻璃」，玻璃表面會有廠商的雷射分類標籤，側過頭貼著玻璃表面檢查，就能清楚看到。

而鋁窗師傅也提醒，防颱除了防風，也別忘了注意玻璃和窗戶夾合處的「膠條」老化造成漏水，尤其是風力較強時雨水會反灌進室內。記得大約5-10年就能請師傅來家中更換，花小錢就能確保面對急驟風雨也能安然無憂。

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