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社會 社會焦點 保障人權

國防部幼兒園爆虐童！膠帶封口「強制喝水餵食」　2女被起訴

▲▼ 虐童,女童,女孩 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北市中山區幼兒園爆發2名女師凌虐4名幼童案件 。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

國防部委託實踐大學辦理的中山區某幼兒園，去年遭家長錄音檢舉，沈姓與鄭姓教保員，僅因幼童吃飯速度較慢，長期對4名年僅2歲的幼童以膠帶封口、推打頭部、吼叫等方式，逼幼童進食、喝水，造成幼童出現焦慮躲藏反應，甚至半夜突然嚇醒。台北地檢署9日依4個妨害幼童發育罪，將沈女、鄭女提起公訴。

起訴指出，沈姓(26歲)、鄭姓(28歲)2人原是幼兒園的幼幼班老師，2023年10月間，有家長發現，孩子回家後情緒極度不穩，但年幼的孩子無法清楚交代遭遇，家長決定在幼童師包內藏放錄音筆，錄下沈女、鄭女對幼童大聲吼叫、拍桌、重擊以及多名幼童哭泣的聲音。

家長持錄音要求游姓園長給個交代，園長因此提供幼幼班教室內監視器畫面，赫然發現，沈女、鄭女從2023年9月5日到10月20日間，僅因幼童吃飯、喝水動作緩慢、哭泣等原因，就會拿膠帶接住幼兒嘴巴、用膠帶黏貼幼兒雙手、用力推打幼兒頭部及身體等非人道待遇方式凌虐。

▲▼幼兒園在得知虐待幼童事件後立刻解雇2名涉案老 ，並表達痛心及羞愧。（圖／翻攝幼兒園臉書）

▲幼兒園立刻解雇2名女師並表達痛心及羞愧。（圖／翻攝幼兒園臉書）

總共有4名年僅2歲的幼童受害後心靈創傷嚴重，光是看到老師把膠帶放在他們面前，就會感到恐懼，經心理諮商治療後，4名幼童分別出現焦慮不安、躲藏反應、晚上睡到一半會突然驚醒，缺乏安全感，容易怕受到攻擊，需重建安全依附關係，已經出現創傷後壓力症候群、混和焦慮情緒的適應障礙症、環境適應障礙。

事件爆發後，幼兒園曾公告表示「非常抱歉及羞愧」，已經通報國防部，立即解雇2位老師，園方對未能及時發現老師與幼兒之間的問題，感到非常自責且痛心，將檢討監督管理制度，定期抽查監視器畫面。

北檢檢察官調查後，認為沈女、鄭女長期且反覆凌虐4名幼童，足以妨害未成年子女發育，依《刑法》妨害幼童發育、強制等罪嫌，將2女提起公訴。

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