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台南左鎮國中學生單車訪消防隊　共同推動特色多元防災教學

▲台南市左鎮國中校長曾鼎育帶領主任、老師和七年級學生騎乘單車來到消防局左鎮分隊參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市左鎮國中校長曾鼎育帶領主任、老師和七年級學生騎乘單車來到消防局左鎮分隊參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市左鎮國中4日上午，由校長曾鼎育帶領主任、老師和七年級學生騎乘單車來到消防局左鎮分隊參訪，對於這群學生來說是第一次的經驗且格外有趣。

左鎮國中屬偏鄉學校，在少子化的衝擊下，近年來發展出屬於自己的特色教學模式，如戶外教育的單車、登山；科技教育的無人機、AI機器人、智慧物聯網，有別於傳統升學教育，已吸引不少非本地學生就讀，可謂對抗少子化有成的偏鄉學校。

▲台南市左鎮國中校長曾鼎育帶領主任、老師和七年級學生騎乘單車來到消防局左鎮分隊參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

左鎮分隊針對「消防車及個人防護裝備介紹」、「撥打119報案電話要領」、「住宅用火災警報器(住警器)設置」、「鐵窗及鐵門須留逃生出口」、「避難通道要保持暢通」，「延長線不超過負載」、「地震保命3步驟，趴下、掩護、穩住」及「加入義消防災志工資格」等消防常見宣導事項一一解說，在場學生與消防人員互動熱絡，收穫匪淺。

▲台南市左鎮國中校長曾鼎育帶領主任、老師和七年級學生騎乘單車來到消防局左鎮分隊參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，防災觀念的建立，對於仍是求學階段的學生格外顯得重要，學生除吸收防火防災知識外，並能將相關資訊及正確的防災觀念帶回家中與家長分享，尤其居家裝設住警器已行之有年，可透過這些機會宣導學生，回去轉告家長並檢視自家有無安裝，如未安裝或安裝數量不足，可至賣場或網路電商選擇有「合格標示」購買，自行安裝，提升居家消防安全。

▲台南市左鎮國中校長曾鼎育帶領主任、老師和七年級學生騎乘單車來到消防局左鎮分隊參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲非常重視城市安全，除了消防同仁救災救護外，消防局仍持續推動各項的防火防災宣導，本次宣導活動以往都是年紀較輕之學童參訪消防隊，鮮少有國中學生到來，特別感謝左鎮國中致力發展戶外教育，讓學生沉浸在不同且多元學習模式，期望透過本次參訪，可將戶外教育與防災教育結合在一起，建立學生正確的防災知識，培養學生正面積極的防災態度與價值觀。

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