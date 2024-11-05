康芮颱風重創！消波塊也沖上岸　龜山島提前封島到明年3月

▲宜蘭龜山島遊憩設施等，遭康芮強颱重創。（圖／東北角風管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣龜山島日前康芮颱風襲台時，島上的唯一廟宇普陀巖等相關景觀與設施遭到嚴重破壞。普陀巖被海水侵襲，甚至連40噸的消波塊也被強浪打上岸。東北角及宜蘭海岸國家風景管理處宣布，從5日起封島進行復原工作，加上12月到隔年2月的例行性封島，今年的登島季節將提前結束，遊客要等到明年3月才能登島。

東北角風管處說，康芮颱風來襲，龜山島南北岸的兩座臨時碼頭淤積而封閉，南岸防蛇籠也被大浪破壞，覆蓋了環湖遊程的通道。島上主要的開放區域和設施都淹水，嚴重受損。因此，管理處於10月30日就啟動了預警性封島。風浪稍穩後，風景管理處與相關單位進行登島勘查，發現島上的設施損壞慘重。

東北角風管處表示，目前，龜山島的服務設施以及環境整潔等都受到嚴重風災，無法立即恢復原狀。因此即日起到11月30日封島，進行復原工作，也期望在封島期間讓島上的生態得到復原，讓遊客在未來能看到島上的重生之姿。

龜山島每年都會在3月1日到11月30日開放遊客登島觀光，12月到隔年2月則會進行例行性的封島，進入休眠狀態。但是，因為康芮颱風的關係，今年的登島行程提前結束，要等到明年3月才能重新開放。