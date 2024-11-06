習近平湖北視察「空降兵部隊」　訪縣級博物館指示：讓文物活起來

▲中共中央軍委主席習近平前往湖北視察空降兵部隊。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記、軍委主席習近平4日前往湖北考察，行程除民生、科技等產業，還到空降兵部隊視察。習近平強調，空降兵部隊具有特殊重要作用，要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，落實空軍轉型建設要求，全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設一支強大的現代化空降兵部隊。

習近平還前往空降兵軍史館，該館從一支英雄部隊在國共內戰到抗美援朝上甘嶺戰役打出軍威，直至和平建設時期完成各項重大任務鋪陳歷史足跡等。

習近平要求，要把握現代戰爭空降力量運用特點和規律，更新空降作戰思維理念，創新作戰樣式和兵力運用方式，把空降兵部隊獨特優勢發揮好，「要抓好基礎訓練和重難點課目專攻精練，立足複雜困難條件加強全要素、成體系、實案化訓練，加大同其他軍兵種部隊協同訓練力度，推進戰訓深度耦合，提升聯合指揮、聯合行動、聯合保障能力。」

此外，習近平還前往一處特別的「縣級博物館」參訪，當地便是出土罕見文物「雲夢睡虎地秦簡」的雲夢縣博物館。秦簡內的大量文字記錄，反映出從戰國晚期到秦始皇時期社會生活等各方面的情況，保存良好，彌足珍貴。

習近平認為，古代簡牘非常珍貴，是我們國家信史的重要實物佐證，要善加保護，做好研究，不斷通過考古發掘，為國家歷史提供更多不容置疑的佐證材料。他也要求，要加強文物保護研究，守正創新，讓文物、文化遺產活起來。