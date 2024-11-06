　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平湖北視察「空降兵部隊」　訪縣級博物館指示：讓文物活起來

▲中共中央軍委主席習近平前往湖北視察空降兵部隊。（圖／翻攝新華社）

▲中共中央軍委主席習近平前往湖北視察空降兵部隊。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記、軍委主席習近平4日前往湖北考察，行程除民生、科技等產業，還到空降兵部隊視察。習近平強調，空降兵部隊具有特殊重要作用，要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，落實空軍轉型建設要求，全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設一支強大的現代化空降兵部隊。

習近平還前往空降兵軍史館，該館從一支英雄部隊在國共內戰到抗美援朝上甘嶺戰役打出軍威，直至和平建設時期完成各項重大任務鋪陳歷史足跡等。

習近平要求，要把握現代戰爭空降力量運用特點和規律，更新空降作戰思維理念，創新作戰樣式和兵力運用方式，把空降兵部隊獨特優勢發揮好，「要抓好基礎訓練和重難點課目專攻精練，立足複雜困難條件加強全要素、成體系、實案化訓練，加大同其他軍兵種部隊協同訓練力度，推進戰訓深度耦合，提升聯合指揮、聯合行動、聯合保障能力。」

▲中共中央總書記習近平考察雲夢縣博物館。（圖／翻攝新華社）

此外，習近平還前往一處特別的「縣級博物館」參訪，當地便是出土罕見文物「雲夢睡虎地秦簡」的雲夢縣博物館。秦簡內的大量文字記錄，反映出從戰國晚期到秦始皇時期社會生活等各方面的情況，保存良好，彌足珍貴。

習近平認為，古代簡牘非常珍貴，是我們國家信史的重要實物佐證，要善加保護，做好研究，不斷通過考古發掘，為國家歷史提供更多不容置疑的佐證材料。他也要求，要加強文物保護研究，守正創新，讓文物、文化遺產活起來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／賀錦麗拿下夏威夷　「232：216」落後川普
陳玉珍昨天就缺牙！　證據曝光
快訊／李佳穎生了：母子均安，一見鍾情
快訊／川普現身了！　馬斯克陪同緊盯開票
快訊／全美7大搖擺州　川普領先6個
獨／控名店羊肉爬滿蛆「啪滋響」！　他吃下肚首發聲
領先賀錦麗！前顧問建議川普：可以「提前宣布」勝選
誰先拿270票就當選！　美「選舉人制度」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸80歲前富豪內線交易坑殺4萬股民判決出爐！　獲刑3年可緩刑4年

習近平湖北視察「空降兵部隊」　訪縣級博物館指示：讓文物活起來

川普稱將因「芬太尼問題」對中國徵收關稅　陸外交部：不評論

半夜上廁所突消失！女子12天後通風井下獲救：瀕死時想到兒子

7歲女童搭電梯！突遭少年「摀嘴強抱」昏厥...恐怖畫面曝

孕婦臨盆！家屬堅持「吉時未到不能剖腹」　醫怒：讓她自己決定

兩岸藝術家中華文化之旅　湖南「求同存藝」展出百幅優秀畫作

狙擊手待命、設圍欄！陸保守關注美投票氛圍　學者無奈誰勝都一樣

全線飄紅！A股連續25個交易日破1兆人民幣　創業板指漲4.75%

字節跳動上半年營收直逼Meta　Tiktok狂飆！全球市場收入增長60％

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

陸80歲前富豪內線交易坑殺4萬股民判決出爐！　獲刑3年可緩刑4年

習近平湖北視察「空降兵部隊」　訪縣級博物館指示：讓文物活起來

川普稱將因「芬太尼問題」對中國徵收關稅　陸外交部：不評論

半夜上廁所突消失！女子12天後通風井下獲救：瀕死時想到兒子

7歲女童搭電梯！突遭少年「摀嘴強抱」昏厥...恐怖畫面曝

孕婦臨盆！家屬堅持「吉時未到不能剖腹」　醫怒：讓她自己決定

兩岸藝術家中華文化之旅　湖南「求同存藝」展出百幅優秀畫作

狙擊手待命、設圍欄！陸保守關注美投票氛圍　學者無奈誰勝都一樣

全線飄紅！A股連續25個交易日破1兆人民幣　創業板指漲4.75%

字節跳動上半年營收直逼Meta　Tiktok狂飆！全球市場收入增長60％

原少HAKU俊希一日店長吸兩百人　聞徐若瑄罹癌　兩人喊：「她帶給我們溫暖」

不斷更新／賀錦麗232：216緊咬川普！　內布拉斯加州全開出

快訊／中崙隧道2車追撞！BMW車頭全爛　1人受傷送醫

快訊／賀錦麗拿下夏威夷！　「232：216」落後川普

不只徐若瑄！「國內外7藝人」都得過甲狀腺癌　最小僅20歲就發病

快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

前港姐「捐腸」救兒！醫曝「移植難度」　短腸症大多靠打點滴續命

陳玉珍昨天錄影就缺牙！　黃捷曝證據：還怪民進黨「珍無齒」

快訊／內布拉斯加州全開出！　賀錦麗「232：212」緊咬

川普1選戰策略奏效了！保住白人女性　「這族群」支持度激增18%

大陸熱門新聞

7歲女童搭電梯！突遭少年「摀嘴強抱」畫面曝

半夜上廁所突消失！女子12天後通風井下奇蹟獲救

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

孕婦臨盆！家屬堅持吉時未到不能生

華為鴻蒙10年研發有成 主導者：遭美制裁「三大戰役」已完成兩個

就是欺負你！陸遊客香港換錢被罵「窮」 千元以下得1比1匯率算

川普稱將因「芬太尼問題」對中國徵收關稅

小米將辦駕校供車主培訓 陸網友熱議：雷軍創業是要創死各行各業

爸姓「屎」！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」被讚翻

色阿伯逛夜市「一路撞奶」！遇男就讓路

習近平湖北視察「空降兵部隊」 訪縣級博物館指示：讓文物活起來

疑燒炭取暖中毒！2陸男在公園帳篷內死亡

全線飄紅！A股連25個交易日破1兆人民幣

更多熱門

相關新聞

殲-35A真來了！全機照曝光 陸空軍進入雙隱形戰機時代

殲-35A真來了！全機照曝光 陸空軍進入雙隱形戰機時代

大陸軍媒連續兩天「預告」珠海航展將有新式戰機現身，首日僅釋出機尾的「75」週年塗裝，隔日則是秀出完整機身，正式宣告新中型隱身多用途戰鬥機殲-35A將在第十五屆中國珠海航展期間首秀。據了解，本屆珠海航展除殲-20戰機外，俄羅斯天空軍的蘇-57隱形戰機也已經飛抵展域，或將出現3款隱形戰機同框的畫面。

彭博：馬斯克極度親中　對習近平有利

彭博：馬斯克極度親中　對習近平有利

中共操作「疑美論」　反而逼美國走向對台戰略清晰

中共操作「疑美論」　反而逼美國走向對台戰略清晰

紀念成軍75週年！陸軍媒曝「新戰機塗裝」 軍迷敲碗殲-35首秀珠海

紀念成軍75週年！陸軍媒曝「新戰機塗裝」 軍迷敲碗殲-35首秀珠海

快訊／美選前中共軍事行動頻繁！44架共機出海　擾台航跡範圍曝光

快訊／美選前中共軍事行動頻繁！44架共機出海　擾台航跡範圍曝光

關鍵字：

雲夢睡虎地空降兵文物歷史習近平秦簡解放軍

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘被送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

更新／川普232：211領先

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

2童舉手過斑馬線！駕駛不停加速過彎

布丁三姊弟逃難式搬家！黑衣人討債　家當都來不及搬

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面