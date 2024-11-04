紀念成軍75週年！陸軍媒曝「新戰機塗裝」　軍迷敲碗殲-35首秀珠海

▲大陸《解放軍報》秀出欲參加航展的新式戰機塗裝。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸軍媒《解放軍報》今（4）日在微博釋出新式戰機塗裝，上面寫著「75」這個數字，還要網友們別心急，是否為殲-35戰機，「3＋5天後珠海見！」據悉，本屆珠海航展將於11月12日至17日舉行，在展會開始前，不少關於殲-35戰機將現身的「流言」便充斥在軍事迷交流圈，敲碗殲-35的珠海航展「首秀」。

▲大陸軍事迷圈子瘋傳的2024珠海航展布展圖。（圖／翻攝微博）

《大眾日報》報導，央視軍事微信公眾號消息，我國的轟-6K、殲-16D、殲-16、殲10C戰機、運20「鯤鵬」運輸機、無偵7和無偵10無人機已降落珠海，進行前期的部署和適應性飛行訓練。

▲2024珠海航展於11月12日至17日舉行。（圖／翻攝微博）

隨著珠海航展即將開幕，軍事迷對殲-35戰機的首秀更加期待。從殲-20戰機對外公開的模式可以發現，2架殲-20在2016年珠海航展驚鴻一瞥，飛行總時長不超過15秒；2018年、2021年則是多機進行飛行表演，甚至飛行中打開內部彈艙展示掛載武器。直至2022年，殲-20短暫降落停留航展現場，只是停靠區距離觀眾位置稍遠。

若是軍報公開的新式戰機塗裝為殲-35，將是首次亮相，而且為空軍型的殲-35A，畢竟海軍型是解放軍獨有的型號，是航母艦載戰機的最精銳裝備，保密程度要求更高，殲-35A作為和殲-20高低搭配的機型，前來參展可以預期。